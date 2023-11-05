Озброєний чоловік на машині заблокував роботу одного з найбільших аеропортів Німеччини

Аеропорт Гамбурга ввечері в суботу, 4 листопада, припинив приймати та відправляти літаки після того, як на льотне поле прорвався автомобіль, в якому знаходився озброєний 35-річний чоловік, повідомила німецька поліція.

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Як повідомляє Tagesschau, інцидент стався близько 20:00 за місцевим часом.

В автомобілі, крім чоловіка знаходилася його чотирирічна донька. Його дружина перед цим повідомила поліцію про викрадення дитини. У зв'язку з цим ситуацію розцінили як захоплення заручників, на місце події направлено велику кількість співробітників поліції.

За попередніми даними, дівчинка в суботу була зі своєю матір'ю в Штаде, але приїхав батько, "відібрав" її та, схоже, силою посадив в автомобіль і поїхав з нею в сусідній Гамбург.

За даними німецьких ЗМІ, прорвавшись в аеропорт, чоловіка двічі вистрілив у повітря. Потім він викинув з машини дві пляшки зі "свого роду коктейлем Молотова".

З літака, біля якого зупинився автомобіль, евакуювали пасажирів, ніхто не постраждав.

Поліції вдалося вийти на контакт із чоловіком. Відомо, що він говорить по-турецьки.

Близько 4 ранку аеропорт Гамбурга в X (Twitter) повідомив, що через інцидент він не працює, польоти будуть призупинені на невизначений термін. Він входить до п'ятірки найбільших у Німеччині, у 2022 році аеропорт обслужив понад 11 млн пасажирів.

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