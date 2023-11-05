Вооруженный мужчина на машине заблокировал работу одного из крупнейших аэропортов Германии

Аэропорт Гамбурга вечером в субботу, 4 ноября, перестал принимать и отправлять самолеты после того, как на летное поле прорвался автомобиль, в котором находился вооруженный 35-летний мужчина, сообщила немецкая полиция.

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Как сообщает Tagesschau , инцидент произошел около 20:00 по местному времени.

В автомобиле, кроме мужчины, находилась его четырехлетняя дочь. Его жена перед этим сообщила полицию о похищении ребенка. В связи с этим ситуацию расценили как захват заложников, на место происшествия направлено большое количество сотрудников полиции.

По предварительным данным, девочка в субботу была со своей матерью в Штаде, но приехал отец, "отнял" ее и, похоже, силой усадил в автомобиль и уехал с ней в соседний Гамбург.

По данным немецких СМИ, прорвавшись в аэропорт, мужчину дважды выстрелил в воздух. Затем он выбросил из машины две бутылки из "своего рода коктейлем Молотова".

Из самолета, возле которого остановился автомобиль, были эвакуированы пассажиры, никто не пострадал.

Полиции удалось выйти на контакт с мужчиной. Известно, что он говорит по-турецки.

Около 4 утра аэропорт Гамбурга в X (Twitter) сообщил, что из-за инцидента он не работает, полеты будут приостановлены на неопределенный срок. Он входит в пятерку крупнейших в Германии, в 2022 году аэропорт обслужил более 11 млн пассажиров.

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