Парламент Естонії не підтримав законопроєкт про закриття кордону з Росією

Ініціативу підтримали 14 депутатів, ще понад 60 – висловилися проти

Парламент Естонії (Ілюстративне фото: Valda Lalnina/EPA)

На засіданні у четвер, 20 березня, парламент Естонії (Рійгікогу) не підтримав законопроєкт про закриття кордону з Росією. Про це повідомив естонський мовник ERR.

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Парламент відхилив ініційований партією Isamaa законопроєкт, згідно з яким депутати дали б уряду вказівку закрити естонсько-російський кордон.

Пропозицію Isamaa підтримали 14 депутатів, ще 61 висловився проти. Таким чином, законопроєкт було відхилено.

Лідер Isamaa Урмас Рейнсалу обґрунтував ініціативу кількома гібридними атаками, які, за його словами, Росія організувала проти Естонії та її країн-союзниць.

На його думку, з урахуванням нинішньої ситуації в галузі безпеки доречно закрити кордон між Естонією та Росією, а органи безпеки та уряд Естонії мають відповідні технічні можливості та правові підстави для цього.

Isamaa – консервативна політична партія в Естонії, створена в 2006 році. Наразі має 10 місць (всього 101) в парламенті країни.