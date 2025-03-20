Парламент Эстонии не поддержал законопроект о закрытии границы с Россией

Инициативу поддержали 14 депутатов, еще более 60 – высказались против

Парламент Эстонии (Иллюстративное фото: Valda Lalnina/EPA)

На заседании в четверг, 20 марта, парламент Эстонии (Рийгикогу) не поддержал законопроект о закрытии границы с Россией. Об этом сообщил эстонский вещатель ERR.

Парламент отклонил инициированный партией Isamaa законопроект, согласно которому депутаты дали бы правительству указание закрыть эстонско-российскую границу.

Предложение Isamaa поддержали 14 депутатов, еще 61 высказался против. Таким образом, законопроект был отклонен.

Лидер Isamaa Урмас Рейнсалу обосновал инициативу несколькими гибридными атаками, которые, по его словам, Россия организовала против Эстонии и ее стран-союзниц.

По его мнению, с учетом нынешней ситуации в области безопасности уместно закрыть границу между Эстонией и Россией, а у органов безопасности и правительства Эстонии есть соответствующие технические возможности и правовые основания для этого.

Isamaa – консервативная политическая партия в Эстонии, созданная в 2006 году. Сейчас имеет 10 мест (всего 101) в парламенте страны.