Поліція Мексики розслідує різанину, яку влаштували в пустелі кримінальні картелі

Бандити опублікували відео з десятками розчленованих трупів конкурентів, поліція знайшла поки що лише п'ять згорілих тіл

Операція мексиканського спецпідрозділу проти наркомафії у 2008 році (Фото - EPA)

Поліція Мексики заявила, що розслідує збройне зіткнення кримінальних картелів у штаті Герреро, яке призвело до загибелі щонайменше п'яти, а, за непрямими свідченнями, до 30 осіб. Про це повідомляє Reuters.

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Правоохоронці вважають, що під час боротьби за контроль над територією між кримінальними угрупованнями La Familia Michoacana та Los Tlacos сталося зіткнення, яке призвело до загибелі щонайменше п'яти осіб.

Слідчі виявили п'ять обгорілих тіл в автомобілі, що згорів у громаді Буенавіста-де-лос-Уртадо, за контроль над якою конкурують дві великі банди. Встановити особи загиблих поки що не вдалося, оскільки місцеві жителі фактично відмовилися співпрацювати з поліцією, повідомили у прокуратурі провінції.

Раніше в соціальних мережах було опубліковано відео, на якому, як вважається, озброєні члени банди La Familia Michoacana, одягнені у військову форму, складають понівечені тіла на капот і кузов червоного пікапа з численними кульовими пробоїнами. У деяких убитих відрізані кінцівки, принаймні один не має голови.

На відео один із ймовірних бандитів кладе відрубану голову на купу тіл. Людина, яка веде фільмування, коментує те, що відбувається, нецензурною лайкою і фразою "надсилайте наступних".

За повідомленнями місцевих медіа, відео знято на місці атаки безпілотника, а загиблих може бути до 30 осіб. Місцеві угруповання застосовують у війні один з одним дрони, які скидають потужні саморобні вибухові пристрої.

Як нагадує CNN, у жовтні 2023 року секретар безпеки муніципалітету Коюка-де-Бенітес у штаті Герреро та 12 муніципальних поліціянтів загинули внаслідок збройного нападу.

Місцеві жителі, пише видання, давно вимагають від влади розмістити у цьому районі військові підрозділи, оскільки не бачать іншої можливості захиститись від кримінальних угруповань.

Мексика вже два десятиліття, з 2006 року, існує в режимі постійної війни між великими кримінальними кланами, кількість жертв якої ще п'ять років тому перевищила 100 000 осіб. Ще 27 000 осіб, тіла яких не знайдено, вважаються зниклими безвісти.

У 2016 році Мексика посіла друге місце у світі за кількістю жертв серед країн, де йде війна, поступившись лише Сирії. У 2017 році у війні мафіозних кланів гинули в середньому по 69 людей на день.

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