Полиция Мексики расследует резню, которую устроили в пустыне криминальные картели

Бандиты опубликовали видео с десятками расчлененных трупов конкурентов, полиция нашла пока только пять сгоревших тел

Операция мексиканского спецназа против наркомафии в 2008 году (Фото - EPA)

Полиция Мексики заявила, что расследует вооруженное столкновение криминальных картелей, которое привело к гибели как минимум пяти, а по косвенным свидетельствам, до 30 человек. Об этом сообщает Reuters.

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Правоохранители считают, что в ходе борьбы за контроль над территорией между криминальными группировками La Familia Michoacana и Los Tlacos произошло столкновение, которое привело к гибели не менее пяти человек.

Следователи обнаружили пять обгоревших тел в сгоревшем автомобиле в общине Буэнависта-де-лос-Уртадо, за контроль на которой конкурируют две крупные банды. Установить личности погибших пока не удалось, так как местные жители фактически отказались сотрудничать с полицией, сообщили в прокуратуре провинции.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором, как предполагается, вооруженные члены банды Familia Michoacana, одетые в военную форму, складывают изувеченные тела на капот и на кузов красного пикапа с многочисленными пулевыми пробоинами. У некоторых убитых отрезаны конечности, по крайней мере у одного нет головы.

На видео один из предполагаемых бандитов кладет отрубленную голову на груду тел. Человек, который ведет съемку, комментирует происходящее нецензурной бранью и фразой "присылайте следующих".

По сообщениям в местных медиа, видео снято на месте атаки беспилотника, а погибших может быть до 30 человек. Местные группировки применяют в войне друг с другом дроны, которые сбрасывают мощные самодельные взрывные устройства.

Как напоминает CNN, в октябре 2023 года секретарь безопасности муниципалитета Коюка-де-Бенитес в Герреро и 12 муниципальных полицейских погибли в результате вооруженного нападения.

Местные жители, пишет издание, давно требуют от властей разместить в этом районе военные подразделения, так как не видят другой возможности защититься от криминальных группировок.

Мексика уже два десятилетия, с 2006 года, существует в режиме постоянной войны между крупными криминальными кланами, число жертв которой еще пять лет назад перевалило за 100 000 человек. Еще 27 000 человек, тела которых не найдены, считаются пропавшими без вести.

В 2016 году Мексика заняла второе место в мире по числу жертв среди стран, где идет война, уступив только Сирии. В 2017 году в войне мафиозных кланов погибали в среднем по 69 человек в день.

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