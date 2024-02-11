Польські фермери блокують два пункти пропуску, з понеділка їх буде більше
Польські фермери станом на ранок неділі блокують два пункти пропуску – "Ягодин – Дорогуськ" та "Рава-Руська – Гребенне". Завтра їхня кількість може збільшитися, сказав в ефірі єдиного телемарафону Андрій Демченко, речник Держприкордонслужби.
"Заблокованими залишаються напрямки пунктів пропуску Ягодин і Рава-Руська", – сказав він.
Через дії протестувальників на всьому кордоні утворилися великі черги з вантажівок: напроти Ягодина – 700, навпроти Рави-Руської – 400, навпроти Краківця – 1000. Цей пункт пропуску не блокується, просто стало більше машин, які намагаються перетнути кордон в обхід блокади.
Демченко уточнив, що блокада пунктів пропуску не означає повне перекриття руху – легкові автомобілі й автобуси через кордон пропускають.
Перетин кордону ускладнений тільки для вантажівок. Якщо до блокади через Ягодин за добу могли проїжджати 1200-1400 вантажівок в обох напрямках, то в суботу їх було лише 160. В Раві-Руській пропускна спроможність через блокаду зменшилась утричі.
З понеділка фермери збираються блокувати ще два пункти пропуску: "Устилуг – Зосин" і "Угринів – Долгобичув".
"Будемо сподіватися, що цього не станеться, хоча навряд", – сказав Демченко.
Також у будь-який момент може відновитися блокада пункту пропуску "Шегині – Медика".
"Учора близько 11:30 ми отримали від польських колег, що учасники блокади припинили свої дії, і рух відтоді відбувається інтенсивний, але в чергах знаходяться ще незначна кількість вантажівок – десь 240", – сказав Демченко.
- Польські фермери 9 лютого вийшли на вулиці на знак протесту проти Європейського зеленого курсу та відкриття ринку для сільськогосподарської продукції з України. Це найбільша акція протесту у Польщі за останні роки.
- Першого дня страйку польські протестувальники почали заважати залізничним перевезенням з України. Через акції протесту фермерів було ускладнено рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Гребенне – Рава-Руська" і "Дорогуськ – Ягодин". 12 лютого фермери можуть заблокувати ще два пункти пропуску на українському кордоні.
- Польський міністр Сєкерський заявив, що попросить фермерів розблокувати пункти пропуску.