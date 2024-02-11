Польские фермеры блокируют два пункта пропуска, с понедельника их будет больше
Польские фермеры на утро воскресенья блокируют два пункта пропуска – "Ягодин – Дорогуск" и "Рава-Русская – Хребенное". Завтра их количество может увеличиться, сказал в эфире единого телемарафона Андрей Демченко, спикер Госпогранслужбы.
Из-за действий протестующих на всей границе образовались большие очереди из грузовиков: напротив Ягодина – 700, напротив Равы-Русской – 400, напротив Краковца – 1000. Этот пункт пропуска не блокируется, просто стало больше машин, пытающихся пересечь границу в обход блокады.
Демченко уточнил, что блокада пунктов пропуска не означает полное перекрытие движения – легковые автомобили и автобусы через границу пропускают.
Пересечение границы усложнено только для грузовиков. Если до блокады через Ягодин в сутки могли проезжать 1200-1400 грузовиков в обоих направлениях, то в субботу их было всего 160. В Раве-Русской пропускная способность из-за блокады уменьшилась втрое.
С понедельника фермеры собираются блокировать еще два пункта пропуска: "Устилуг – Зосин" и "Угринов – Долгобычув".
"Будем надеяться, что этого не произойдет, хотя вряд ли", – сказал Демченко.
Также в любой момент может возобновиться блокада пункта пропуска "Шегини – Медыка".
"Вчера около 11:30 мы получили от польских коллег, что участники блокады прекратили свои действия, и движение с тех пор происходит интенсивное, но в очередях находятся еще незначительное количество грузовиков – где-то 240", — сказал Демченко.
- Польские фермеры 9 февраля вышли на улицы в знак протеста против Европейского зеленого курса и открытия рынка сельскохозяйственной продукции из Украины. Это самая большая акция протеста в Польше за последние годы.
- В первый день забастовки польские протестующие начали мешать железнодорожным перевозкам из Украины. Из-за акций протеста фермеров было затруднено движение из-за пунктов пропуска "Медыка – Шегини", "Хребенное – Рава-Русская" и "Дорогуск – Ягодин". 12 февраля фермеры могут заблокировать еще два пункта пропуска на украинской границе.
- Польский министр Секерский заявил, что попросит фермеров разблокировать пункты пропуска.