Польские фермеры блокируют два пункта пропуска, с понедельника их будет больше

Граница между Украиной и Польшей заблокирована для грузовиков в двух местах. С 12 февраля поляки собираются усилить блокаду

Фото: EPA / Darek Delmanowicz

Польские фермеры на утро воскресенья блокируют два пункта пропуска – "Ягодин – Дорогуск" и "Рава-Русская – Хребенное". Завтра их количество может увеличиться, сказал в эфире единого телемарафона Андрей Демченко, спикер Госпогранслужбы.

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"Заблокированными остаются направления пунктов пропуска Ягодин и Рава-Русская", – сказал он.



Из-за действий протестующих на всей границе образовались большие очереди из грузовиков: напротив Ягодина – 700, напротив Равы-Русской – 400, напротив Краковца – 1000. Этот пункт пропуска не блокируется, просто стало больше машин, пытающихся пересечь границу в обход блокады.

Демченко уточнил, что блокада пунктов пропуска не означает полное перекрытие движения – легковые автомобили и автобусы через границу пропускают.

Пересечение границы усложнено только для грузовиков. Если до блокады через Ягодин в сутки могли проезжать 1200-1400 грузовиков в обоих направлениях, то в субботу их было всего 160. В Раве-Русской пропускная способность из-за блокады уменьшилась втрое.

С понедельника фермеры собираются блокировать еще два пункта пропуска: "Устилуг – Зосин" и "Угринов – Долгобычув".

"Будем надеяться, что этого не произойдет, хотя вряд ли", – сказал Демченко.

Также в любой момент может возобновиться блокада пункта пропуска "Шегини – Медыка".

"Вчера около 11:30 мы получили от польских коллег, что участники блокады прекратили свои действия, и движение с тех пор происходит интенсивное, но в очередях находятся еще незначительное количество грузовиков – где-то 240", — сказал Демченко.