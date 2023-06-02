Відвідувач собору у Ватикані роздягся нібито "на захист дітей України" – Reuters

1 червня у соборі Святого Петра у Ватикані відвідувач роздягся і піднявся на головний вівтар, мабуть, щоб висловити протест проти вторгнення Росії в Україну. Про це пише Reuters.

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Як повідомило агентству джерело у Ватикані, чоловік роздягся і став оголеним на головному вівтарі собору Святого Петра. Це сталося незадовго до закриття собору.

На спині чоловіка, стверджує джерело, був напис із закликом "врятувати дітей України", на його тілі також нібито було видно порізи.

Охорона Ватикану передала порушника італійської поліції, на той час його особу не було встановлено.

30 квітня папа Франциск сказав, що Ватикан створив миротворчу місію для припинення війни Росії проти України, але ця місія поки що не є публічною.

13 травня президент Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Італії та Ватикану, де був прийнятий папою римським Франциском.

18 травня блог Il Sismografo з посиланням на джерела повідомив, що до Києва для переговорів із Зеленським має бути направлений кардинал Болоньї Маттео Дзуппі, а до Москви для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним має відправитися глава департаменту східних церков Ватикану архієпископ Клаудіо Гуджеротті.

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