Посетитель собора в Ватикане разделся якобы "в защиту детей Украины" – Reuters
02.06.2023, 09:32
Собор Святого Петра в Ватикане (Фото - Wikipedia)
1 июня в соборе Святого Петра в Ватикане посетитель разделся и взобрался на главный алтарь, по всей видимости, чтобы выразить протест против вторжения России в Украину. Об этом пишет Reuters.
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Как сообщил агентству источник в Ватикане, мужчина разделся и встал обнаженным на главном алтаре собора Святого Петра. Это произошло незадолго до закрытия собора.
На спине мужчины, утверждает источник, была надпись с призывом "спасти детей Украины", на его теле также были якобы видны порезы.
Охрана Ватикана передала нарушителя итальянской полиции, в тот момент его личность не была установлена.
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