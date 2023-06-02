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Посетитель собора в Ватикане разделся якобы "в защиту детей Украины" – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2023, 09:32
Посетитель собора в Ватикане разделся якобы
Собор Святого Петра в Ватикане (Фото - Wikipedia)

1 июня в соборе Святого Петра в Ватикане посетитель разделся и взобрался на главный алтарь, по всей видимости, чтобы выразить протест против вторжения России в Украину. Об этом пишет Reuters.

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Как сообщил агентству источник в Ватикане, мужчина разделся и встал обнаженным на главном алтаре собора Святого Петра. Это произошло незадолго до закрытия собора.

На спине мужчины, утверждает источник, была надпись с призывом "спасти детей Украины", на его теле также были якобы видны порезы.

Охрана Ватикана передала нарушителя итальянской полиции, в тот момент его личность не была установлена. 

  • 30 апреля папа Франциск сказал, что Ватикан создал миротворческую миссию для прекращения войны России против Украины, но эта миссия пока не является публичной.
  • 13 мая президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Италию и Ватикан, где был принят папой римским Франциском.
  • 18 мая блог Il Sismografo со ссылкой на источники сообщил, что в Киев для переговоров с Зеленским должен быть направлен кардинал Болоньи Маттео Дзуппи, а в Москву для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным должен отправиться глава департамента восточных церквей Ватикана архиепископ Клаудио Гуджеротти.
Сергей Бережной
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