Посетитель собора в Ватикане разделся якобы "в защиту детей Украины" – Reuters

1 июня в соборе Святого Петра в Ватикане посетитель разделся и взобрался на главный алтарь, по всей видимости, чтобы выразить протест против вторжения России в Украину. Об этом пишет Reuters.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Как сообщил агентству источник в Ватикане, мужчина разделся и встал обнаженным на главном алтаре собора Святого Петра. Это произошло незадолго до закрытия собора.

На спине мужчины, утверждает источник, была надпись с призывом "спасти детей Украины", на его теле также были якобы видны порезы.

Охрана Ватикана передала нарушителя итальянской полиции, в тот момент его личность не была установлена.

30 апреля папа Франциск сказал, что Ватикан создал миротворческую миссию для прекращения войны России против Украины, но эта миссия пока не является публичной.

13 мая президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Италию и Ватикан, где был принят папой римским Франциском.

18 мая блог Il Sismografo со ссылкой на источники сообщил, что в Киев для переговоров с Зеленским должен быть направлен кардинал Болоньи Маттео Дзуппи, а в Москву для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным должен отправиться глава департамента восточных церквей Ватикана архиепископ Клаудио Гуджеротти.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.