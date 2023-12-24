Президентка Молдови звернулась до народу: йде на другий термін і готує референдум
Президентка Молдови Мая Санду у неділю, 24 грудня, оголосила про рішення взяти участь у наступних виборах президента.
У своєму зверненні до народу вона сказала також, що попросить парламент організувати референдум щодо вступу Молдови до Європейського союзу.
"Наше майбутнє в європейській родині, і необхідно чітко сказати всій країні, який шлях ми обираємо для Молдови. Я прошу парламент ініціювати організацію референдуму наступної осені, на якому голос громадян буде вирішальним", – сказала Санду.
Глава держави підкреслила, що взяла на себе зобов'язання завершити місію європейської інтеграції, і їй потрібна в цьому підтримка населення Молдови.
"Попереду ще багато важливих кроків, і я готова продовжувати, якщо ви висловите мені довіру на новий мандат у 2024 році", – сказала вона.
Чергові вибори президента в Молдові мають відбутися в період з листопада 2024 року по лютий 2025 року. Мандат Маї Санду спливає 24 грудня 2024 року.
- У 2020 році Санду виграла президентські вибори, набравши 57,72% голосів виборців у другому турі.
- У 2022 році Молдова разом з Україною отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу, а 14 грудня 2023 року Рада ЄС вирішила почати переговори про вступ Молдови й України.