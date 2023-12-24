Президент Молдовы обратилась к народу: идет на второй срок и готовит референдум
Президент Молдовы Мая Санду в воскресенье, 24 декабря, объявила о решении принять участие в следующих выборах президента.
"Наше будущее в европейской семье, и необходимо четко сказать всей стране, какой путь мы выбираем для Молдовы. Я прошу парламент инициировать организацию референдума будущей осенью, на котором голос граждан будет решающим", — сказала Санду.
Глава государства подчеркнула, что обязалась завершить миссию европейской интеграции, и ей нужна в этом поддержка населения Молдовы.
"Предстоит еще много важных шагов, и я готова продолжать, если вы выразите мне доверие на новый мандат в 2024 году", — сказала она.
Очередные выборы президента в Молдове должны состояться в период с ноября 2024 по февраль 2025 года. Мандат Маи Санду истекает 24 декабря 2024 года.
- В 2020 году Санду выиграла президентские выборы, набрав 57,72% голосов избирателей во втором туре.
- В 2022 году Молдова вместе с Украиной получила статус кандидата на вступление в Евросоюз, а 14 декабря 2023 года Совет ЕС решил начать переговоры о вступлении Молдовы и Украины.