Президент Молдовы обратилась к народу: идет на второй срок и готовит референдум

Мая Санду объявила о планах провести референдум по вступлению Молдовы в Евросоюз

Фото: пресс-служба президента Молдовы

Президент Молдовы Мая Санду в воскресенье, 24 декабря, объявила о решении принять участие в следующих выборах президента.

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В своем обращении к народу она сказала также, что попросит парламент организовать референдум по вступлению Молдовы в Европейский союз.



"Наше будущее в европейской семье, и необходимо четко сказать всей стране, какой путь мы выбираем для Молдовы. Я прошу парламент инициировать организацию референдума будущей осенью, на котором голос граждан будет решающим", — сказала Санду.

Глава государства подчеркнула, что обязалась завершить миссию европейской интеграции, и ей нужна в этом поддержка населения Молдовы.

"Предстоит еще много важных шагов, и я готова продолжать, если вы выразите мне доверие на новый мандат в 2024 году", — сказала она.

Очередные выборы президента в Молдове должны состояться в период с ноября 2024 по февраль 2025 года. Мандат Маи Санду истекает 24 декабря 2024 года.