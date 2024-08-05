Протести в Бангладеш. Прем'єрка пішла у відставку й втекла з країни

Шейх Хасіна (Фото: EPA / MONIRUL ALAM)

Прем'єр-міністерка Бангладеш Шейх Хасіна Вазед подала у відставку й полетіла з країни після масових протестів, які призвели до загибелі сотень людей, повідомили місцеві медіа.

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Це сталося після того, як у неділю в столиці країни під час нових антиурядових протестів загинули не менше ніж 95 людей, пише газета Prothom Alo.

Начальник штабу армії Бангладеш Вакер Уз Заман сказав, що запропонує президенту Мохаммаду Шахабуддіну сформувати тимчасовий уряд.

"Я поверну в країну мир і порядок", — заявив він і пообіцяв притягнути до відповідальності винних у загибелі протестувальників.

У понеділок натовп протестувальників увірвався всередину резиденції прем'єр-міністерки.

Генерал закликав людей утриматися від вандалізму та насильства.

Довідка Бангладеш – восьма за чисельністю країна світу та одна з найбільш густонаселених – 170 млн на 148,5 тис. кв. км. У 1947-1971 роках була частиною Пакистану. Попри те, що 91% населення мусульмани, країна світська. Бангладеш – восьма за чисельністю країна світу та одна з найбільш густонаселених – 170 млн на 148,5 тис. кв. км. У 1947-1971 роках була частиною Пакистану. Попри те, що 91% населення мусульмани, країна світська.

Шейх Хасіна очолювала уряд Бангладеш з 2009 року. Її переобрали на п’ятий термін у січні 2024-го на виборах, в яких були значні порушення, репресії проти опозиції.

У липні 2024 року в країні почалися протести через повернення системи квот, яка резервує 30% вакансій на державних посадах для нащадків ветеранів війни за незалежність. Бангладеш з допомогою Індії виборов свободу від Пакистану в 1971-му.

Масові акції перетворилися на антиурядові протести з вимогою відставки Хасіни.