Протесты в Бангладеш. Премьер ушла в отставку и сбежала из страны

Шейх Хасина (Фото: EPA / MONIRUL ALAM)

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина Вазед подала в отставку и улетела из страны после массовых протестов, которые привели к гибели сотен людей, сообщили местные медиа.

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Это произошло после того, как в воскресенье в столице страны во время новых антиправительственных протестов погибли не менее 95 человек, пишет газета Prothom Alo.

Начальник штаба армии Бангладеш Вакер Уз Заман сказал, что предложит президенту Мохаммаду Шахабуддину сформировать временное правительство.

"Я верну в страну мир и порядок", — заявил он и пообещал привлечь к ответственности виновных в гибели протестующих.

В понедельник толпа протестующих ворвалась внутрь резиденции премьер-министра.

Генерал призвал людей воздержаться от вандализма и насилия.

Справка Бангладеш – восьмая по численности страна мира и одна из самых густонаселенных – 170 млн на 148,5 тыс. кв. км. В 1947-1971 годах являлась частью Пакистана. Несмотря на то, что 91% населения – мусульмане, страна светская. Бангладеш – восьмая по численности страна мира и одна из самых густонаселенных – 170 млн на 148,5 тыс. кв. км. В 1947-1971 годах являлась частью Пакистана. Несмотря на то, что 91% населения – мусульмане, страна светская.

Шейх Хасина возглавляла правительство Бангладеш с 2009 года. Ее переизбрали на пятый срок в январе 2024 года на выборах, в которых были значительные нарушения, репрессии против оппозиции.

В июле 2024 года в стране начались протесты из-за возвращения квот, резервирующих 30% вакансий на государственных должностях для потомков ветеранов войны за независимость. Бангладеш с помощью Индии завоевал свободу от Пакистана в 1971-м.

Массовые акции превратились в антиправительственные протесты с требованием отставки Хасины.