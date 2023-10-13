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Розвідка Естонії про пошкодження газопроводу Balticconnector: там було російське судно

Этот материал также доступен на русском
13.10.2023, 18:14
Розвідка Естонії про пошкодження газопроводу Balticconnector: там було російське судно - Фото
Полковник Антс Ківісельг (Фото - скриншот із відео)

Під час аварії на підводному газопроводі Balticconnector серед кількох кораблів, що знаходилися в районі аварії, було російське вантажне судно "СГВ-Флот". Про це сказав на брифінгу голова розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг, повідомляє ERR.ee.

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Глава розвідслужби зазначив, що за даними MarineTraffic протягом усіх вихідних у районі витоку з газопроводу знаходилося російське вантажне судно "СГВ-Флот". Він уточнив, що в цей час і в цьому районі було ще 4-5 кораблів.

Витік на Balticconnector стався в ніч проти неділі 8 жовтня.

За словами Ківісельга, розвідка має список суден, що можуть створювати загрози й за переміщенням яких вона постійно спостерігає, але він не може коментувати їх переміщення і нинішнє місцеперебування, оскільки розслідування аварії триває.

Як вважає глава розвідки, із повною надійністю захистити підводні комунікації практично неможливо.

"Жодні підводні кабелі й газопроводи ніде у світі не мають гарантованого захисту. Оскільки вони перетинають і міжнародні води, і економічні зони окремих країн, неможливо повністю прикрити фізично або захистити ці газопроводи та кабелі зв'язку", – сказав Ківісельг.

За його словами, контроль безпеки на більшості підводних комунікацій забезпечується датчиками, але є можливість вести посилений контроль за системами, що є критично важливими. Тому він вважає за необхідне для Естонії "переглянути критично важливі підводні елементи інфраструктури" і разом з партнерами обговорити можливості їхнього захисту.

Balticconnector – трубопровід, що з'єднує з 2019 року газотранспортні системи Фінляндії та Естонії. Його пропускна спроможність – 7,2 млн кубометрів на добу, довжина – 150 км, з яких 77 км – на дні Фінської затоки у Балтійському морі.

10 жовтня у Фінляндії заявили, що не виключають, що аварія на Balticconnector могла бути наслідком "зовнішнього впливу" і що це міг бути організований Росією саботаж.

  • У вересні 2022 року в Балтійському морі через вибухи вийшов з ладу газопровід "Північний потік".
Сергій Бережний
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