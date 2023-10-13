Разведка Эстонии о повреждении газопровода Balticconnector: там было российское судно

Во время аварии на подводном газопроводе Balticconnector среди нескольких кораблей, которые находились в районе аварии, было российское грузовое судно "СГВ-Флот". Об этом сказал на брифинге глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг, сообщает ERR.ee.

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Глава разведслужбы отметил, что по данным MarineTraffic на протяжении всех выходных в районе утечки из газопровода находилось российское грузовое судно "СГВ-Флот". Он уточнил, что в это время и в этом районе находилось еще 4-5 кораблей.

Утечка на Balticconnector произошла в ночь на воскресенье 8 октября.

По словам Кивисельга, у разведки есть список судов, которые могут создавать угрозы и за чьим перемещением она постоянно наблюдает, но он не может комментировать их перемещения и нынешнее местонахождение, так как расследование аварии продолжается.

Как считает глава разведки, с полной надежностью защитить подводные коммуникации практически невозможно.

"Никакие подводные кабели и газопроводы нигде в мире не имеют гарантированной защиты. Поскольку они пересекают и международные воды, и экономические зоны отдельных стран, невозможно полностью прикрыть физически или защитить эти газопроводы и кабели связи", – сказал Кивисельг.

По его словам, контроль безопасности на большинстве подводных коммуникаций обеспечивается датчиками, но есть возможность вести усиленный контроль за системами, которые критически важны. Поэтому он считает необходимым для Эстонии "пересмотреть критически важные подводные элементы инфраструктуры" и вместе с партнерами обсудить возможности их защиты.

Balticconnector – трубопровод, который соединяет с 2019 года газотранспортные системы Финляндии и Эстонии. Его пропускная способность – 7,2 млн кубометров в сутки, протяженность – 150 км, из которых 77 км – на дне Финского залива в Балтийском море.

10 октября в Финляндии заявили, что не исключают, что авария на Balticconnector могла быть следствием "внешнего воздействия" и что это мог быть организованный Россией саботаж.

В сентябре 2022 года в Балтийском море из-за взрывов вышел из строя газопровод "Северный поток".

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