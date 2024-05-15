Reuters: Приватний Boeing Трампа зіштовхнувся з іншим літаком в аеропорту Флориди
Приватний літак Boeing 757 колишнього президента США Дональда Трампа врізався в інший корпоративний літак у міжнародному аеропорту Вест-Палм-Біч у Флориді. Про це повідомляє Reuters з посиланням на обізнані джерела.
"Під час рулювання крило зачепилося за припаркований і незайнятий корпоративний літак", – заявили у пресслужбі Федерального управління цивільної авіації, не уточнивши, кому належить повітряне судно, що спричинило аварію.
За даними джерел Reuters, експрезидент США провів мітинг у Нью-Джерсі 11 травня, а зіткнення літаків сталося після його прибуття у Вест-Палм-Біч у ніч проти 12 травня.
Чи був Трамп на борту літака, невідомо. Так само немає інформації про постраждалих внаслідок інциденту.
- Трамп придбав свій Boeing 757 [1991 року випуску] вартістю $100 млн у 2010 році. Спеціально розроблений літак містить позолочені елементи, дві приватні кімнати для гостей, три ванні кімнати, їдальню і конференц-зали, а також розгалужену розважальну систему.
- У січні 2024 року Трамп закликав Boeing відновити будівництво 757-го, яке було припинено у 2004 році.
Читайте також: Boeing проведе масові скорочення працівників – причина