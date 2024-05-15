Reuters: Частный Boeing Трампа столкнулся с другим самолетом в аэропорту Флориды
Частный самолет Boeing 757 бывшего президента США Дональда Трампа врезался в другой корпоративный самолет в международном аэропорту Вест-Палм-Бич во Флориде. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
"Во время руления крыло зацепилось за припаркованный и незанятый корпоративный самолет", – заявили в пресс-службе Федерального управления гражданской авиации, не уточнив, кому принадлежит воздушное судно, повлекшее аварию.
По данным источников Reuters, экс-президент США провел митинг в Нью-Джерси в 11 мая, а столкновение самолетов произошло после его прибытия в Вест-Палм-Бич в ночь на 12 мая.
Был ли Трамп на борту самолета, неизвестно. Так же нет информации о пострадавших в результате инцидента.
- Трамп приобрел свой Boeing 757 [1991 выпуска] стоимостью $100 млн в 2010 году. Специально разработанный самолет содержит позолоченные элементы, две отдельные комнаты для гостей, три ванных комнаты, столовую и конференц-залы, а также разветвленную развлекательную систему.
- В январе 2024 года Трамп призвал Boeing возобновить строительство 757-го, прекращенное в 2004 году.
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