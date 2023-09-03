Результати аудиту: борг Молдови перед Газпромом у $800 млн виявився фікцією – Санду

Замовлений Молдовою міжнародний аудит не виявив заборгованості за газ $800 млн, про який заявляв російський Газпром. Про це повідомила президент країни Майя Санду, повідомляє Deutsche Welle.

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"Наступного тижня наш уряд заявить, що ми найняли міжнародну компанію, яка провела аудит і вважає, що у нас немає жодних боргів (перед Газпромом. – Ред) у $800 млн", – сказала Санду.

Президент зазначила, що "росіяни хотіли нас просто надути" і перед укладанням нового контракту (у 2022 році. – Ред) висунули умову за чотири роки виплатити борг у $800 млн.

"Ми сказали, що не можемо це підписати, оскільки це дуже великі гроші і ми не можемо на таке погодитись. Нам відповіли: тоді у вас не буде газу", – сказала Санду.

До 2022 року Молдова повністю залежала від російського газу, що імпортується через Україну. Після того, як минулої зими Газпром почав скорочувати постачання, Молдова почала вивчати альтернативні маршрути, включаючи реверс через Трансбалканський газопровід.

У грудні 2022 року Молдова вперше у своїй історії імпортувала фізичні обсяги природного газу з півдня на північ Трансбалканським коридором через Болгарію, Румунію та Україну.

18 травня 2023 року прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив , що країна позбавилася залежності від російського газу.

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