Результаты аудита: долг Молдовы перед Газпромом в $800 млн оказался фикцией – Санду

Заказанный Молдовой международный аудит не обнаружил задолженности за газ в $800 млн, о котором заявлял российский Газпром. Об этом сообщила президент страны Майя Санду, сообщает Deutsche Welle.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"На следующей неделе наше правительство заявит, что мы наняли международную компанию, которая провела аудит и считает, что у нас нет никаких долгов (перед Газпромом. – Ред) в $800 млн", – сказала Санду.

Президент отметила, что "россияне хотели нас просто надуть" и перед заключением нового контракта (в 2022 году. – Ред) выдвинули условие за четыре года выплатить долг в $800 млн.

"Мы сказали, что не можем это подписать, поскольку это очень большие деньги и мы не можем на такое согласиться. Нам ответили: тогда у вас не будет газа", – сказала Санду.

До 2022 года Молдова полностью зависела от импортируемого через Украину российского газа. После того как прошлой зимой Газпром начал сокращать поставки, Молдова начала изучать альтернативные маршруты, включая реверс через Трансбалканский газопровод.

В декабре 2022 года Молдова впервые в своей истории импортировала физические объемы природного газа с юга на север Трансбалканским коридором через Болгарию, Румынию и Украину.

18 мая 2023 года премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что страна избавилась от зависимости от российского газа.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.