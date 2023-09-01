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РФ хотіла "прилаштувати" шпигунів у Данії, але натомість змушена скоротити персонал посольства

Этот материал также доступен на русском
01.09.2023, 19:15
РФ хотіла
Посольство РФ у Копенгагені (Фото - Wikipedia)

Данія вимагає від Росії скоротити персонал посольства в Копенгагені після того, як Росія спробувала отримати дипломатичні візи для співробітників розвідки. Про це повідомляє The Guardian.

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Міністерство закордонних справ Данії повідомило, що Росія отримала офіційну вимогу скоротити до 29 вересня штат російських дипломатичних представництв до тієї ж чисельності, яку Росія встановила для посольства Данії в Москві – до п'яти дипломатів та 20 адміністративних та технічних співробітників.

Такий крок було зроблено після тривалих переговорів щодо видання віз для співробітників посольств. Ці переговори провалилися через "неодноразові спроби Росії включити до списків на отримання віз російських розвідників", заявили в міністерстві.

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Сергій Бережний
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