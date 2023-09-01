РФ хотіла "прилаштувати" шпигунів у Данії, але натомість змушена скоротити персонал посольства

Данія вимагає від Росії скоротити персонал посольства в Копенгагені після того, як Росія спробувала отримати дипломатичні візи для співробітників розвідки. Про це повідомляє The Guardian.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Міністерство закордонних справ Данії повідомило, що Росія отримала офіційну вимогу скоротити до 29 вересня штат російських дипломатичних представництв до тієї ж чисельності, яку Росія встановила для посольства Данії в Москві – до п'яти дипломатів та 20 адміністративних та технічних співробітників.

Такий крок було зроблено після тривалих переговорів щодо видання віз для співробітників посольств. Ці переговори провалилися через "неодноразові спроби Росії включити до списків на отримання віз російських розвідників", заявили в міністерстві.

На початку квітня 2022 року Данія вислала 15 російських дипломатів "за шпигунство".

11 січня 2022 року Естонія зажадала від Росії скоротити штат посольства в Таллінні до восьми дипломатичних посад та 15 адміністративно-технічних та обслуговчих співробітників.

Читайте також: "Очі та вуха Путіна". Журналісти виявили десятки шпигунів-дипломатів РФ у Північній Європі

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.