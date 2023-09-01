РФ хотела "пристроить" шпионов в Дании, но взамен вынуждена сократить персонал посольства

Дания потребовала от России сократить персонал посольства в Копенгагене после того, как Россия попыталась получить дипломатические визы для сотрудников разведки. Об этом сообщает The Guardian.

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Министерство иностранных дел Дании сообщило, что Россия получила официальное требование сократить до 29 сентября штат российских дипломатических представительств до той же численности, которое Россия установила для посольства Дании в Москве – до пяти дипломатов и 20 административных и технических сотрудников.

Такой шаг был предпринят после длительных переговоров по вопросу выдачи виз для сотрудников посольств. Эти переговоры провалились из-за "неоднократных попыток России включить в списки на получение виз для российских разведчиков", заявили в министерстве.

В начале апреля 2022 года Дания выслала 15 российских дипломатов "за шпионаж".

11 января 2022 года Эстония потребовала от России сократить штат посольства в Таллине до восьми дипломатических должностей и 15 административно-технических и обслуживающих сотрудников.

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