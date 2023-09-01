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РФ хотела "пристроить" шпионов в Дании, но взамен вынуждена сократить персонал посольства

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2023, 19:15
РФ хотела
Посольство РФ в Копенгагене (Фото - Wikipedia)

Дания потребовала от России сократить персонал посольства в Копенгагене после того, как Россия попыталась получить дипломатические визы для сотрудников разведки. Об этом сообщает The Guardian.

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Министерство иностранных дел Дании сообщило, что Россия получила официальное требование сократить до 29 сентября штат российских дипломатических представительств до той же численности, которое Россия установила для посольства Дании в Москве – до пяти дипломатов и 20 административных и технических сотрудников.

Такой шаг был предпринят после длительных переговоров по вопросу выдачи виз для сотрудников посольств. Эти переговоры провалились из-за "неоднократных попыток России включить в списки на получение виз для российских разведчиков", заявили в министерстве.

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Сергей Бережной
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