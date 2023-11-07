RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Росія фінансувала кампанію антиукраїнської пропаганди в Латинській Америці – Держдеп США

Этот материал также доступен на русском
07.11.2023, 20:59
Росія фінансувала кампанію антиукраїнської пропаганди в Латинській Америці – Держдеп США - Фото
Відкриття парламентської конференції Росія - Латинська Америка (фото - ЕРА)

Росія фінансувала кампанію антиукраїнської дезінформації та пропаганди у Латинській Америці. Про це йдеться у офіційній заяві Державного департаменту США.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

США звинуватили Кремль в організації та фінансуванні у країнах Латинської Америки кампанії дезінформації, яка була спрямована на ослаблення підтримки України та посилення антиамериканських та антинатовських настроїв.

У заяві Держдепартаменту йдеться, що Росія намагалася "відмити свою пропаганду та дезінформацію через місцеві ЗМІ", щоб вони краще засвоювалися латиноамериканською аудиторією.

Для поширення дезінформації Кремль використовував зв'язки з медіа в Аргентині, Болівії, Чилі, Колумбії, Кубі, Мексиці, Венесуелі, Бразилії, Еквадорі, Панамі, Парагваї, Перу та Уругваї.

За даними Держдепартаменту, кампанію з дезінформації координують три організації РФ: Агентство соціального дизайну, Інститут розвитку Інтернету та "Структура", йдеться у заяві. У заяві вони називаються "найманими агентами впливу", які впливають на громадську думку країн Латинської Америки через місцеві ЗМІ та впливових акторів.

Також у документі перераховуються імена керівників пропагандистських ресурсів РФ та описано механіку виявлених кампаній з дезінформації.

  • 29 липня 2022 року Мінфін США ввів санкції проти фігурантів, які брали участь в операціях Росії з ворожого впливу на інші країни та втручання у вибори.
  • 20 жовтня 2023 року США розіслали більш ніж 100 урядам розсекречену доповідь розвідки з даними про те, що Москва використовує шпигунів, соціальні мережі та російські державні ЗМІ, щоб підірвати віру суспільства в чесність демократичних виборів.

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Держдепартамент СШАпропаганда росіїлатинська америка
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 