Росія фінансувала кампанію антиукраїнської пропаганди в Латинській Америці – Держдеп США

Росія фінансувала кампанію антиукраїнської дезінформації та пропаганди у Латинській Америці. Про це йдеться у офіційній заяві Державного департаменту США.

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США звинуватили Кремль в організації та фінансуванні у країнах Латинської Америки кампанії дезінформації, яка була спрямована на ослаблення підтримки України та посилення антиамериканських та антинатовських настроїв.

У заяві Держдепартаменту йдеться, що Росія намагалася "відмити свою пропаганду та дезінформацію через місцеві ЗМІ", щоб вони краще засвоювалися латиноамериканською аудиторією.

Для поширення дезінформації Кремль використовував зв'язки з медіа в Аргентині, Болівії, Чилі, Колумбії, Кубі, Мексиці, Венесуелі, Бразилії, Еквадорі, Панамі, Парагваї, Перу та Уругваї.

За даними Держдепартаменту, кампанію з дезінформації координують три організації РФ: Агентство соціального дизайну, Інститут розвитку Інтернету та "Структура", йдеться у заяві. У заяві вони називаються "найманими агентами впливу", які впливають на громадську думку країн Латинської Америки через місцеві ЗМІ та впливових акторів.

Також у документі перераховуються імена керівників пропагандистських ресурсів РФ та описано механіку виявлених кампаній з дезінформації.

29 липня 2022 року Мінфін США ввів санкції проти фігурантів, які брали участь в операціях Росії з ворожого впливу на інші країни та втручання у вибори.

20 жовтня 2023 року США розіслали більш ніж 100 урядам розсекречену доповідь розвідки з даними про те, що Москва використовує шпигунів, соціальні мережі та російські державні ЗМІ, щоб підірвати віру суспільства в чесність демократичних виборів.

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