Россия финансировала кампанию антиукраинской пропаганды в Латинской Америке – Госдеп США

Россия финансировала кампанию антиукраинской дезинформации и пропаганды в Латинской Америке. Об этом говорится в официальном заявлении Государственного департамента США.

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США обвинили Кремль в организации и финансировании в странах Латинской Америки кампании дезинформации, которая была направлена на ослабление поддержки Украины и усиление антиамериканских и антинатовских настроений.

В заявлении Госдепартамента говорится, что Россия пыталась "отмыть свою пропаганду и дезинформацию через местные СМИ", чтобы они лучше усваивались латиноамериканской аудиторией.

Для распространения дезинформации Кремль использовал связи с медиа в Аргентине, Боливии, Чили, Колумбии, Кубе, Мексике, Венесуэле, Бразилии, Эквадоре, Панаме, Парагвае, Перу и Уругвае.

По данным Госдепартамента, кампанию по дезинформации координируют три организации РФ: Агентство социального дизайна, Институт развития Интернета и "Структура", говорится в заявлении. В заявлении они называются "наемными агентами влияния", которые воздействуют на общественное мнение стран Латинской Америки через местные СМИ и влиятельных актеров.

Также в документе перечисляются имена руководителей пропагандистских ресурсов РФ и описана механика выявленных кампаний по дезинформации.

29 июля 2022 года минфин США ввел санкции против фигурантов, которые участвовали в операциях России по враждебному влиянию на другие страны и вмешательству в выборы.

20 октября 2023 года США разослали более чем 100 правительствам рассекреченный доклад разведки с данными о том, что Москва использует шпионов, социальные сети и российские государственные СМИ, чтобы подорвать веру общества в честность демократических выборов.

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