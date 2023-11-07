UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия финансировала кампанию антиукраинской пропаганды в Латинской Америке – Госдеп США

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2023, 20:59
Россия финансировала кампанию антиукраинской пропаганды в Латинской Америке – Госдеп США - Фото
Открытие парламентской конференции Россия - Латинская Америка (фото - ЕРА)

Россия финансировала кампанию антиукраинской дезинформации и пропаганды в Латинской Америке. Об этом говорится в официальном заявлении Государственного департамента США.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

США обвинили Кремль в организации и финансировании в странах Латинской Америки кампании дезинформации, которая была направлена на ослабление поддержки Украины и усиление антиамериканских и антинатовских настроений.

В заявлении Госдепартамента говорится, что Россия пыталась "отмыть свою пропаганду и дезинформацию через местные СМИ", чтобы они лучше усваивались латиноамериканской аудиторией. 

Для распространения дезинформации Кремль использовал связи с медиа в Аргентине, Боливии, Чили, Колумбии, Кубе, Мексике, Венесуэле, Бразилии, Эквадоре, Панаме, Парагвае, Перу и Уругвае.

По данным Госдепартамента, кампанию по дезинформации координируют три организации РФ: Агентство социального дизайна, Институт развития Интернета и "Структура", говорится в заявлении. В заявлении они называются "наемными агентами влияния", которые воздействуют на общественное мнение стран Латинской Америки через местные СМИ и влиятельных актеров. 

Также в документе перечисляются имена руководителей пропагандистских ресурсов РФ и описана механика выявленных кампаний по дезинформации.  

  • 29 июля 2022 года минфин США ввел санкции против фигурантов, которые участвовали в операциях России по враждебному влиянию на другие страны и вмешательству в выборы.  
  • 20 октября 2023 года США разослали более чем 100 правительствам  рассекреченный доклад разведки с данными о том, что Москва использует шпионов, социальные сети и российские государственные СМИ, чтобы подорвать веру общества в честность демократических выборов.

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Госдепартамент СШАпропаганда россиилатинская америка
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 