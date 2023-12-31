Румунія та Болгарія стали країнами Шенгенської зони

Румунія та Болгарія розпочинають перехід на режим кордонів, передбачений Шенгенською угодою. Процедура вступу до Шенгену зайняла у них 12 років

Шенгенська віза (Фото - depositephotos.com)

Рада Євросоюзу прийняла рішення про включення Румунії та Болгарії до держав Шенгенської зони. Повідомлення про це опублікувала Європейська комісія.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Румунія та Болгарія розпочинають поступовий перехід на режим перетину державних кордонів, передбачений Шенгенською угодою, йдеться у повідомленні.

З березня 2024 року Румунія та Болгарія скасують прикордонний контроль на своїх повітряних та морських кордонах. Контроль на сухопутних пунктах пропуску тимчасово залишається, термін його скасування поки що не затверджено.

Румунія та Болгарія стали дійсними членами Євросоюзу у 2007 році. У 2011 році обидві країни зголосилися стати членами Шенгенської угоди.

У листопаді 2022 року Єврокомісія заявила про готовність Болгарії, Румунії та Хорватії приєднатися до Шенгену.

8 грудня 2022 року міністри країн Євросоюзу розглянули заявки Румунії, Болгарії та Хорватії на приєднання до Шенгенської зони та схвалили вступ лише для Хорватії. (Проти приєднання Румунії та Болгарії виступили відповідно Австрія та Нідерланди, причинами були "вразливість перед міграційною кризою і недостатня увага до боротьби з корупцією").