Румыния и Болгария стали странами Шенгенской зоны
Совет Евросоюза принял решение о включении Румынии и Болгарии число государств Шенгенской зоны. Сообщение об этом опубликовала Европейская комиссия.
Румыния и Болгария начинают постепенный переход на режим пересечения государственных границ, который предусмотрен Шенгенским соглашением, сказано в сообщении.
С марта 2024 года Румыния и Болгария отменят пограничный контроль на своих воздушных и морских границах. Контроль на сухопутных пунктах пропуска временно остается, сроки его отмены пока не утверждены.
Румыния и Болгария стали действительными членами Евросоюза в 2007 году. В 2011 году обе страны заявили о желании стать членами Шенгенского соглашения.
В ноябре 2022 года Еврокомиссия заявила о готовности Болгарии, Румынии и Хорватии присоединиться к Шенгену.
8 декабря 2022 года министры стран Евросоюза рассмотрели заявки Румынии, Болгарии и Хорватии на присоединение к Шенгенской зоне и одобрили вступление только для Хорватии (против присоединения Румынии и Болгарии выступили соответственно Австрия и Нидерланды, причинами были "уязвимость перед миграционным кризисом и недостаточное внимание к борьбе с коррупцией").
- Министр иностранных дел Венгрии угрожал, что заблокирует присоединение Болгарии к Шенгену, если она не отменит газовый сбор.
- 18 декабря Народное собрание Болгарии согласилось отменить дополнительную плату за транзит российского газа, чтобы снять возражения Венгрии.