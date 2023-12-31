Румыния и Болгария стали странами Шенгенской зоны

Румыния и Болгария начинают переход на режим границ, который предусмотрен Шенгенским соглашением. Процедура вступления в Шенген заняла у них 12 лет

Шенгенская виза (Фото - depositephotos.com)

Совет Евросоюза принял решение о включении Румынии и Болгарии число государств Шенгенской зоны. Сообщение об этом опубликовала Европейская комиссия.

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Румыния и Болгария начинают постепенный переход на режим пересечения государственных границ, который предусмотрен Шенгенским соглашением, сказано в сообщении.

С марта 2024 года Румыния и Болгария отменят пограничный контроль на своих воздушных и морских границах. Контроль на сухопутных пунктах пропуска временно остается, сроки его отмены пока не утверждены.

Румыния и Болгария стали действительными членами Евросоюза в 2007 году. В 2011 году обе страны заявили о желании стать членами Шенгенского соглашения.

В ноябре 2022 года Еврокомиссия заявила о готовности Болгарии, Румынии и Хорватии присоединиться к Шенгену.

8 декабря 2022 года министры стран Евросоюза рассмотрели заявки Румынии, Болгарии и Хорватии на присоединение к Шенгенской зоне и одобрили вступление только для Хорватии (против присоединения Румынии и Болгарии выступили соответственно Австрия и Нидерланды, причинами были "уязвимость перед миграционным кризисом и недостаточное внимание к борьбе с коррупцией").