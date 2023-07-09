З'їв більше 100 пельменів – не платиш: у Китаї ресторан хочуть покарати за рекламну акцію

У китайській провінції Сичуань ресторану, який запропонував безкоштовне харчування клієнтам, які зможуть з'їсти понад 100 пельменів зараз, загрожує кримінальне переслідування за порушення закону про економію продовольства. Про це повідомляє CNN із посиланням на китайське державне видання The Cover.

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Місцева влада міста Їбінь провінції Сичуань може висунути звинувачення у порушенні закону адміністрації ресторану, який у ході рекламної акції обіцяв безкоштовно годувати клієнтів, якщо вони з'їдять більше 100 пельменів.

Під час оголошеної рестораном акції клієнт міг виграти безкоштовну їжу та додаткові призи, якщо йому вдавалося б з'їсти більше ста пельменів чаошоу чи вонтон. У зв'язку з цим державна адміністрація КНР з регулювання ринку заявила, що почне розслідування, щоб з'ясувати, чи було цією акцією порушено так званий "закон про харчові відходи", який забороняє безвідповідальне ставлення до продуктів харчування.

Закони про відповідальне ставлення до продуктів харчування були прийняті в Китаї після тривалого голоду 1950-х і 60-х років, який забрав життя 45 млн осіб, і діють досі.

У травні 2023 року Британія та США закликали Росію не використовувати глобальну загрозу голоду як інструмент війни та припинити шантажувати світ виходом із Чорноморської зернової угоди.

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