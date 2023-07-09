В китайской провинции Сычуань ресторану, который предложил бесплатное питание клиентам, которые смогут съесть более 100 пельменей зараз, грозит уголовное преследование за нарушение закона об экономии продовольствия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на китайское государственное издание The Cover.

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Местные власти города Ибинь провинции Сычуань может выдвинуть обвинения в нарушении закона администрации ресторана, который в ходе рекламной акции обещал бесплатно кормить клиентов, если они съедят больше 100 пельменей.

Во время объявленной рестораном акции клиент мог выиграть бесплатную еду и дополнительные призы, если ему удавалось съесть больше ста пельменей чаошоу или вонтон. В связи с этим государственная администрация КНР по регулированию рынка заявила, что начнет расследование, чтобы выяснить, был ли этой акцией нарушен так называемый "закон о пищевых отходах", который запрещает безответственное отношение к продуктам питания.

Законы об ответственном отношении к продуктам питания были приняты в Китае после длительного периода голода 1950-х и 60-х годов, который унес жизни 45 млн человек, и действуют до сих пор.

В мае 2023 года Британия и США призвали Россию не использовать глобальную угрозу голода как инструмент войны и прекратить шантажировать мир выходом из Черноморского зернового соглашения.

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