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ЗМІ: Біженці з України в Ізраїлі втратили безкоштовну медичну допомогу через сварки міністерств

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13.08.2023, 16:42
ЗМІ: Біженці з України в Ізраїлі втратили безкоштовну медичну допомогу через сварки міністерств - Фото
Біньямін Нетаньяху (Фото - EPA)

В Ізраїлі біженцям з України через неузгоджені рішення державних установ перестали надавати безкоштовну медичну допомогу, також скасовано медичну страховку для громадян України віком від 60 років. Про це повідомляє Newsru.co.il.

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Як зазначає видання, за наявний в Ізраїлі законом будь-яка людина, яка не має медстраховки, але терміново потребує медичної допомоги, може отримати її у приймальному спокої будь-якої лікарні, і лише потім лікарня надішле йому рахунок.

Для біженців з України така термінова допомога надавалася безкоштовно.

Проте нещодавно, пише видання, міністерство соціального забезпечення Ізраїлю повідомило, що міністерство фінансів припинило фінансувати будь-яке медичне обслуговування для українців, які не мають ізраїльського громадянства.

Як пояснили журналістам у мінісоцзабезпеченні, припинення надання українським біженцям безкоштовної медичної допомоги стало, крім іншого, наслідком небажання міністерства охорони здоров'я брати на себе відповідальність за медичне обслуговування цієї групи.

Частково це пов'язано з тим, що хоча зазвичай іноземці, які мешкають в Ізраїлі без певного статусу, отримують медичну допомогу через мінохорониздоров'я, а українські біженці – через мінсоцзабезпечення, оскільки саме при цьому міністерстві було відкрито центр "Цав а-Шаа" для допомоги біженцям від війни в Україні.

Однак рішенням канцелярії прем'єра Ізраїлю з 1 липня 2023 року медичне обслуговування біженців мало здійснюватися вже міністерством охорони здоров'я і йому було доручено йому домовитися з мінфіном про фінансування цієї програми.

У МОЗ виданню повідомили, що розпорядження канцелярії прем'єра скасовано і медичною допомогою біженцям з України, як і раніше, управляє мінсоцзабезпечення.

У мінсоцзабезпечення Ізраїлю, у свою чергу, заявили, що їм нічого не відомо про скасування попереднього рішення.

Ситуація з держфінансуванням медичної допомоги біженцям з України до Ізраїлю, таким чином, залишається незрозумілою.

Сергій Бережний
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біженціІзраїльмедицинсска допомогабюрократія
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