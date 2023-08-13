СМИ: Беженцы из Украины в Израиле лишились бесплатной медпомощи из-за разборок министерств

В Израиле беженцам из Украины из-за несогласованных решений государственных учреждений перестали оказывать бесплатную медицинскую помощь, также отменена медицинская страховка для граждан Украины старше 60 лет. Об этом сообщает Newsru.co.il.

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Как отмечает издание, по действующему в Израиле закону любой человек, у которого нет медстраховки, но который срочно нуждается в медицинской помощи, может получить ее в приемном покое любой больницы, и лишь потом больница вышлет ему счет.

Для беженцев из Украины такая срочная помощь прежде предоставлялась бесплатно.

Однако недавно, пишет издание, министерство социального обеспечения Израиля сообщило, что министерство финансов прекратило финансировать любое медицинское обслуживание для украинцев, не имеющих израильского гражданства.

Как пояснили журналистам в минисоцобеспечения, прекращение оказания украинским беженцам бесплатной медпомощи стало, помимо прочего, следствием нежелания министерства здравоохранения принимать на себя ответственность за медицинское обслуживание этой группы.

Частично это связано с тем, что хотя обычно иностранцы, проживающие в Израиле без определенного статуса, получают медпомощь через минздрав, а украинские беженцы – через минсоцобеспечения, так как именно при этом министерстве был открыт центр "Цав а-Шаа" для помощи беженцам от войны в Украине.

Однако решением канцелярии премьера Израиля с 1 июля 2023 года медицинское обслуживание беженцев должно было осуществляться уже министерством здравоохранения и поручили минздраву договориться с минфином о финансировании этой программы.

В минздраве изданию сообщили, что распоряжение канцелярии премьера отменено и медпомощью беженцам из украины по-прежнему заведует минсоцобеспечения.

В минсоцобеспечения Израиля, в свою очередь, заявили, что им ничего не известно об отменен предыдущего решения.

Ситуация с госфинансированием медицинской помощи беженцам из Украины в Израиль, таким образом, остается неясной.

В апреле 2023 года Израиль прекратил "экстренную репатриацию" из России и Беларуси, но оставил для Украины.

6 июля сообщалось, что Израиль упростил трудоустройство украинцев, а также продлил визы до конца 2024 года.

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