Израиль прекратил "экстренную репатриацию" из России и Беларуси, оставил для Украины

Израиль с сегодняшнего дня прекратил режим "экстренной репатриации" для граждан России и Беларуси, для граждан Украины режим облегченного получения израильского паспорта остается в силе. Об этом заявило Министерство алии и интеграции Израиля.

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Израиль отменяет для граждан России и Беларуси режим "экстренной репатриации", который был введен сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Открытые тогда пункты One Stop Shop, где репатрианты могли по ускоренной схеме оформить гражданство Израиля, больше не будут принимать заявления граждан России и Беларуси – за исключением "особых гуманитарных случаев".

Процедуры "экстренной репатриации" для граждан Украины продолжают работать.

Начатые до 15 апреля для репатриантов из РФ и Беларуси упрощенные процедуры получения гражданства должны быть завершены до 15 июня, после этого будут задействованы только стандартные процедуры.

8 июня 2022 года стало известно, что главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт покинул Россию после требования путинского режима публично поддержать войну РФ против Украины.

5 июля израильские СМИ сообщили, что власти РФ требовали от руководства Сохнут прекратить деятельность в Российской Федерации.

Сергій Бережний

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