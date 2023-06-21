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Спецслужби Канади попереджають про зростання загрози російських кібератак на енергетику

Этот материал также доступен на русском
21.06.2023, 23:42
Спецслужби Канади попереджають про зростання загрози російських кібератак на енергетику - Фото
Фото - Twitter Communications Security Establishment

Загроза організованих Росією атак хакерів на енергетичну галузь Канади стає все більш серйозною. Про це попередила служба радіотехнічної розвідки Communications Security Establishment (CSE).

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На думку CSE, пов'язані з Росією хакери можуть спробувати підірвати нафтогазовий сектор Канади, оскільки країна є важливим союзником України.

Служба вважає "дуже ймовірною можливість руйнівного інциденту в нафтогазовому секторі Канади через втручання проросійських хакерів", оскільки хакери, що діють на користь РФ, стають все більш численними та активними у пошуках уразливостей саме в системах управління енергетичного сектору.

"Важко переоцінити важливість нафтогазового сектору для національної безпеки, тому що більшість об'єктів критичної інфраструктури залежить від продуктів нафти та газу", – зазначає CSE.

Канада є четвертим за обсягом виробником нафти у світі. До її нафтогазового сектору залучено близько 600 000 осіб, на його частку припадає 5% ВВП країни.

CSE заявила, що пов'язані з Росією суб'єкти вже намагалися зламати мережі канадських структур. які працюють у нафтогазовому секторі, і що їхньою метою було, найімовірніше, "порушити роботу критично важливих служб для психологічного тиску на суспільство, щоб зрештою послабити підтримку України з боку Канади".

  • У лютому 2023 року служби безпеки Google попередили, що хакери, яких підтримує російський уряд, продовжуватимуть кібератаки проти України та її партнерів по НАТО для "досягнення стратегічних цілей Росії".
  • 16 червня повідомлялося, що жертвами масштабної кібератаки стали підрядник національної ядерної лабораторії США та сховище радіоактивних відходів, яке перебуває під управлінням Міністерства енергетики.
Сергій Бережний
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