Спецслужби Канади попереджають про зростання загрози російських кібератак на енергетику

Загроза організованих Росією атак хакерів на енергетичну галузь Канади стає все більш серйозною. Про це попередила служба радіотехнічної розвідки Communications Security Establishment (CSE).

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На думку CSE, пов'язані з Росією хакери можуть спробувати підірвати нафтогазовий сектор Канади, оскільки країна є важливим союзником України.

Служба вважає "дуже ймовірною можливість руйнівного інциденту в нафтогазовому секторі Канади через втручання проросійських хакерів", оскільки хакери, що діють на користь РФ, стають все більш численними та активними у пошуках уразливостей саме в системах управління енергетичного сектору.

"Важко переоцінити важливість нафтогазового сектору для національної безпеки, тому що більшість об'єктів критичної інфраструктури залежить від продуктів нафти та газу", – зазначає CSE.

Канада є четвертим за обсягом виробником нафти у світі. До її нафтогазового сектору залучено близько 600 000 осіб, на його частку припадає 5% ВВП країни.

CSE заявила, що пов'язані з Росією суб'єкти вже намагалися зламати мережі канадських структур. які працюють у нафтогазовому секторі, і що їхньою метою було, найімовірніше, "порушити роботу критично важливих служб для психологічного тиску на суспільство, щоб зрештою послабити підтримку України з боку Канади".

У лютому 2023 року служби безпеки Google попередили, що хакери, яких підтримує російський уряд, продовжуватимуть кібератаки проти України та її партнерів по НАТО для "досягнення стратегічних цілей Росії".

16 червня повідомлялося, що жертвами масштабної кібератаки стали підрядник національної ядерної лабораторії США та сховище радіоактивних відходів, яке перебуває під управлінням Міністерства енергетики.

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