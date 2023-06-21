Спецслужбы Канады предупреждают о росте угрозы российских кибератак на энергетику

Угроза организованных Россией хакерских атак на энергетическую отрасль Канады становится все более серьезной. Об этом предупредила cлужба радиотехнической разведки Communications Security Establishment (CSE).

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По мнению CSE, связанные с Россией хакеры могут попытаться подорвать нефтегазовый сектор Канады, так как страна является важным союзником Украины.

Служба считает "весьма вероятной возможность разрушительного инцидента в нефтегазовом секторе Канады из-за вмешательства пророссийских хакеров", так как действующие в интересах РФ хакеры становятся все более многочисленными и активными в поисках уязвимостей именно в системах управления энергетического сектора.

"Трудно переоценить важность нефтегазового сектора для национальной безопасности, потому что большая часть объектов критической инфраструктуры зависит от продуктов нефти и газа", – отмечает CSE.

Канада является четвертым по объему производителем нефти в мире. В ее нефтегазовом секторе занято около 600 000 человек, на его долю приходится 5% ВВП страны.

CSE заявила, что связанные с Россией субъекты уже пытались взломать сети канадских структур. которые работают в нефтегазовом секторе, и что их целью было, вероятнее всего, "нарушить работу критически важных служб для психологического давления на общество, чтобы в конечном итоге ослабить поддержку Украины со стороны Канады".

В феврале 2023 года службы безопасности Google предупредили, что хакеры, поддерживаемые российским правительством, будут продолжать кибератаки против Украины и ее партнеров по НАТО для "достижения стратегических целей России".

16 июня сообщалось, что жертвами масштабной кибератаки стали подрядчик национальной ядерной лаборатории США и хранилище радиоактивных отходов, которое находится под управлением Министерства энергетики.

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