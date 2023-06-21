Спецслужбы Канады предупреждают о росте угрозы российских кибератак на энергетику
Угроза организованных Россией хакерских атак на энергетическую отрасль Канады становится все более серьезной. Об этом предупредила cлужба радиотехнической разведки Communications Security Establishment (CSE).
По мнению CSE, связанные с Россией хакеры могут попытаться подорвать нефтегазовый сектор Канады, так как страна является важным союзником Украины.
Служба считает "весьма вероятной возможность разрушительного инцидента в нефтегазовом секторе Канады из-за вмешательства пророссийских хакеров", так как действующие в интересах РФ хакеры становятся все более многочисленными и активными в поисках уязвимостей именно в системах управления энергетического сектора.
"Трудно переоценить важность нефтегазового сектора для национальной безопасности, потому что большая часть объектов критической инфраструктуры зависит от продуктов нефти и газа", – отмечает CSE.
Канада является четвертым по объему производителем нефти в мире. В ее нефтегазовом секторе занято около 600 000 человек, на его долю приходится 5% ВВП страны.
CSE заявила, что связанные с Россией субъекты уже пытались взломать сети канадских структур. которые работают в нефтегазовом секторе, и что их целью было, вероятнее всего, "нарушить работу критически важных служб для психологического давления на общество, чтобы в конечном итоге ослабить поддержку Украины со стороны Канады".
- В феврале 2023 года службы безопасности Google предупредили, что хакеры, поддерживаемые российским правительством, будут продолжать кибератаки против Украины и ее партнеров по НАТО для "достижения стратегических целей России".
- 16 июня сообщалось, что жертвами масштабной кибератаки стали подрядчик национальной ядерной лаборатории США и хранилище радиоактивных отходов, которое находится под управлением Министерства энергетики.
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