Вашингтон заявив, що його передовий воєнний потенціал не потребує більше ядерної зброї для стримування об'єднаних сил Пекіна та Москви. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Sky News.

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"Сполученим Штатам не потрібно збільшувати свої ядерні сили, щоб вони перевищували сили наших конкурентів, аби успішно їх стримувати", – сказав він.

"І Сполученим Штатам не потрібно розгортати ще небезпечнішу ядерну зброю, щоб зберегти стримування", – додав він.

Раніше США заявили, що дотримуватимуться обмежень щодо стратегічної ядерної зброї, встановлених у Новому договорі про стратегічні ядерні озброєння до закінчення терміну його дії у 2026 році, поки Росія робитиме те саме.

Вашингтон ясно дав зрозуміти, що прагне продовжити переговори про контроль над озброєннями як із Росією, так і з Китаєм.

Пентагон заявив, що Китай, найімовірніше, збільшить свій ядерний арсенал більш ніж утричі до 1500 боєголовок до 2035 року.

21 лютого 2023 року російський диктатор Путін заявив, що РФ "зупиняє" свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3) і готується до проведення випробувань ядерної зброї.

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