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США кажуть, що в них достатньо потужної ядерної зброї для стримування Росії та Китаю

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02.06.2023, 21:47
США кажуть, що в них достатньо потужної ядерної зброї для стримування Росії та Китаю - Фото
Джейк Салліван (фото: EPA)

Вашингтон заявив, що його передовий воєнний потенціал не потребує більше ядерної зброї для стримування об'єднаних сил Пекіна та Москви. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Sky News.

"Сполученим Штатам не потрібно збільшувати свої ядерні сили, щоб вони перевищували сили наших конкурентів, аби успішно їх стримувати", – сказав він.

"І Сполученим Штатам не потрібно розгортати ще небезпечнішу ядерну зброю, щоб зберегти стримування", – додав він.

Раніше США заявили, що дотримуватимуться обмежень щодо стратегічної ядерної зброї, встановлених у Новому договорі про стратегічні ядерні озброєння до закінчення терміну його дії у 2026 році, поки Росія робитиме те саме.

Вашингтон ясно дав зрозуміти, що прагне продовжити переговори про контроль над озброєннями як із Росією, так і з Китаєм.

Пентагон заявив, що Китай, найімовірніше, збільшить свій ядерний арсенал більш ніж утричі до 1500 боєголовок до 2035 року.

  • 21 лютого 2023 року російський диктатор Путін заявив, що РФ "зупиняє" свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3) і готується до проведення випробувань ядерної зброї.
Вадим Ребрина
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ядерна зброя
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