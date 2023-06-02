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США говорят, что у них достаточно мощного ядерного оружия для сдерживания России и Китая

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2023, 21:47
США говорят, что у них достаточно мощного ядерного оружия для сдерживания России и Китая - Фото
Джейк Салливан (фото: EPA)

Вашингтон заявил, что его передовой военный потенциал не требует большего количества ядерного оружия для сдерживания объединенных сил Пекина и Москвы. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Sky News.

"Соединенным Штатам не нужно увеличивать свои ядерные силы, чтобы они превышали силы наших конкурентов для успешного их сдерживания", – сказал он.

"И Соединенным Штатам не нужно разворачивать еще более опасное ядерное оружие, чтобы сохранить сдерживание", – добавил он.

Ранее США заявили, что будут соблюдать ограничения по стратегическому ядерному оружию, установленные в Новом договоре о стратегических ядерных вооружениях до окончания срока его действия в 2026 году, пока Россия будет делать то же самое.

Вашингтон ясно дал понять, что стремится продолжить переговоры о контроле над вооружениями как с Россией, так и с Китаем.

Пентагон заявил, что Китай, скорее всего, увеличит свой ядерный арсенал более чем в три раза – до 1500 боеголовок к 2035 году.

  • 21 февраля 2023 года российский диктатор Путин заявил, что РФ "останавливает" свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) и готовится к проведению испытаний ядерного оружия.
Вадим Ребрина
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ядерное оружие
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