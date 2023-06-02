США говорят, что у них достаточно мощного ядерного оружия для сдерживания России и Китая

Вашингтон заявил, что его передовой военный потенциал не требует большего количества ядерного оружия для сдерживания объединенных сил Пекина и Москвы. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Sky News.

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"Соединенным Штатам не нужно увеличивать свои ядерные силы, чтобы они превышали силы наших конкурентов для успешного их сдерживания", – сказал он.

"И Соединенным Штатам не нужно разворачивать еще более опасное ядерное оружие, чтобы сохранить сдерживание", – добавил он.

Ранее США заявили, что будут соблюдать ограничения по стратегическому ядерному оружию, установленные в Новом договоре о стратегических ядерных вооружениях до окончания срока его действия в 2026 году, пока Россия будет делать то же самое.

Вашингтон ясно дал понять, что стремится продолжить переговоры о контроле над вооружениями как с Россией, так и с Китаем.

Пентагон заявил, что Китай, скорее всего, увеличит свой ядерный арсенал более чем в три раза – до 1500 боеголовок к 2035 году.

21 февраля 2023 года российский диктатор Путин заявил, что РФ "останавливает" свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) и готовится к проведению испытаний ядерного оружия.

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