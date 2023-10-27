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США розширили санкції за підтримку ХАМАС і фінансування тероризму

Этот материал также доступен на русском
27.10.2023, 17:54
США розширили санкції за підтримку ХАМАС і фінансування тероризму - Фото
Палестинські бойовики угруповання ХАМАС (Фото - EPA)

Казначейство США заявило про запровадження нових санкцій щодо фінансових донорів терористичного угруповання ХАМАС та іранського Корпусу вартових ісламської революції.

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У заяві Казначейства США йдеться, що санкції спрямовані проти "активів в інвестиційному портфелі ХАМАС" і фігурантів, які допомагають пов'язаним із ХАМАС компаніям ухилятися від санкцій.

Всього до списку санкцій додано чотири компанії та вісім фізичних осіб.

Санкції введені серед інших проти громадянина Йорданії Халеда Каддумі, який фактично є офіційним представником ХАМАС в Ірані.

Компанії, які поповнили список, контролює фінансист ХАМАС Абдельбасіт Хамза Ельхассан Мохамед Хайр, який живе в Судані.

Окрім того, США поширили санкції на трьох ключових акціонерів турецької компанії Trend GYO, яка в травні 2022 року була включена в інвестиційний портфель ХАМАС і є ключовим компонентом глобальних активів ХАМАС, вартість яких раніше оцінювалася більш ніж у $500 млн.

Заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо заявив, що санкції мають ціллю "позбавити ХАМАС можливості використовувати міжнародну фінансову систему", і що США "без вагань вживатимуть заходів для подальшого ослаблення здатності ХАМАС здійснювати терористичні атаки".

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що санкції введено стосовно осіб і компаній, які "відіграють ключову роль у сприянні ухилянню від санкцій" проти ХАМАС, а також "за зв'язки з ХАМАС та іншими визнаними терористичними організаціями".

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Сергій Бережний
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