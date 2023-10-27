UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США расширили санкции за поддержку ХАМАС и финансирование терроризма

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2023, 17:54
США расширили санкции за поддержку ХАМАС и финансирование терроризма - Фото
Палестинские боевики группировки ХАМАС (Фото - EPA)

Казначейство США заявило о введении новых санкций в отношении финансовых доноров террористической группировки ХАМАС и иранского Корпуса стражей исламской революции.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

В заявлении Казначейства США говорится, что санкции направлены против "активов в инвестиционном портфеле ХАМАС" и фигурантов, которые помогают связанным с ХАМАС компаниям уклоняться от санкций.

Всего в санкционный список добавлены четыре компании и восемь физических лиц.

Санкции введены, среди прочих, против гражданина Иордании Халеда Каддуми, который фактически является официальным представителем ХАМАС в Иране.

Компании, которые пополнили список, контролирует живущий в Судане финансист ХАМАС Абдельбасит Хамза Эльхассан Мохамед Хайр. 

Кроме того, США распространили санкции на трех ключевых акционеров турецкой компании Trend GYO, которая в мае 2022 года была включена в инвестиционный портфель ХАМАС и  "является ключевым компонентом глобальных активов ХАМАС, стоимость которых ранее оценивалась более чем в $500 млн". 

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что санкции имеют целью "лишить ХАМАС возможности использовать международную финансовую систему", и что США "будут без колебаний принимать меры для дальнейшего ослабления способности ХАМАС осуществлять террористические атаки".

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что санкции введены в отношении лиц и компаний, которые "играют ключевую роль в содействии уклонению от санкций" против ХАМАС, а также "за связи с ХАМАС и другими признанными террористическими организациями".

  • США уже ввели целый ряд санкций против ХАМАС, однако террористам удается обходить ограничения с помощью криптовалют и новых спонсоров.
  • 25 октября сообщалось, что США хотят создать международную коалицию для совместных действий против международного финансирования ХАМАС.

Читайте также: Киберподразделение полиции Израиля закрыло криптовалютные счета ХАМАС – что известно 

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкциихамасфинансирование терроризмаЭнтони БлинкенУолли Адеймо

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 