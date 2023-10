США расширили санкции за поддержку ХАМАС и финансирование терроризма

Казначейство США заявило о введении новых санкций в отношении финансовых доноров террористической группировки ХАМАС и иранского Корпуса стражей исламской революции.

В заявлении Казначейства США говорится, что санкции направлены против "активов в инвестиционном портфеле ХАМАС" и фигурантов, которые помогают связанным с ХАМАС компаниям уклоняться от санкций.

Всего в санкционный список добавлены четыре компании и восемь физических лиц.

Санкции введены, среди прочих, против гражданина Иордании Халеда Каддуми, который фактически является официальным представителем ХАМАС в Иране.

Компании, которые пополнили список, контролирует живущий в Судане финансист ХАМАС Абдельбасит Хамза Эльхассан Мохамед Хайр.

Кроме того, США распространили санкции на трех ключевых акционеров турецкой компании Trend GYO, которая в мае 2022 года была включена в инвестиционный портфель ХАМАС и "является ключевым компонентом глобальных активов ХАМАС, стоимость которых ранее оценивалась более чем в $500 млн".

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что санкции имеют целью "лишить ХАМАС возможности использовать международную финансовую систему", и что США "будут без колебаний принимать меры для дальнейшего ослабления способности ХАМАС осуществлять террористические атаки".

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что санкции введены в отношении лиц и компаний, которые "играют ключевую роль в содействии уклонению от санкций" против ХАМАС, а также "за связи с ХАМАС и другими признанными террористическими организациями".

We are imposing sanctions on eight individuals with ties to Hamas, including those who have played key roles in facilitating sanctions evasion by Hamas-affiliated companies, as well as sanctioning four entities for their ties to Hamas & other designated terrorist organizations.