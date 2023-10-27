США расширили санкции за поддержку ХАМАС и финансирование терроризма
Казначейство США заявило о введении новых санкций в отношении финансовых доноров террористической группировки ХАМАС и иранского Корпуса стражей исламской революции.
В заявлении Казначейства США говорится, что санкции направлены против "активов в инвестиционном портфеле ХАМАС" и фигурантов, которые помогают связанным с ХАМАС компаниям уклоняться от санкций.
Всего в санкционный список добавлены четыре компании и восемь физических лиц.
Санкции введены, среди прочих, против гражданина Иордании Халеда Каддуми, который фактически является официальным представителем ХАМАС в Иране.
Компании, которые пополнили список, контролирует живущий в Судане финансист ХАМАС Абдельбасит Хамза Эльхассан Мохамед Хайр.
Кроме того, США распространили санкции на трех ключевых акционеров турецкой компании Trend GYO, которая в мае 2022 года была включена в инвестиционный портфель ХАМАС и "является ключевым компонентом глобальных активов ХАМАС, стоимость которых ранее оценивалась более чем в $500 млн".
Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что санкции имеют целью "лишить ХАМАС возможности использовать международную финансовую систему", и что США "будут без колебаний принимать меры для дальнейшего ослабления способности ХАМАС осуществлять террористические атаки".
Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что санкции введены в отношении лиц и компаний, которые "играют ключевую роль в содействии уклонению от санкций" против ХАМАС, а также "за связи с ХАМАС и другими признанными террористическими организациями".
We are imposing sanctions on eight individuals with ties to Hamas, including those who have played key roles in facilitating sanctions evasion by Hamas-affiliated companies, as well as sanctioning four entities for their ties to Hamas & other designated terrorist organizations.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 27, 2023
- США уже ввели целый ряд санкций против ХАМАС, однако террористам удается обходить ограничения с помощью криптовалют и новых спонсоров.
- 25 октября сообщалось, что США хотят создать международную коалицию для совместных действий против международного финансирования ХАМАС.
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