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Страйк перевізників. У Польщі, стоячи в черзі, помер далекобійник-українець

Этот материал также доступен на русском
12.11.2023, 06:15
Страйк перевізників. У Польщі, стоячи в черзі, помер далекобійник-українець - Фото
Фото: depositphotos.com

На парковці міста Холм у Польщі помер водій-українець, який чекав на можливість перетнути заблокований польськими перевізниками кордон. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач.

"На жаль, інформація підтвердилась. Сьогодні у своїй вантажівці перед пунктом пропуску Дорогуськ – Ягодин помер український водій, який планував перетнути кордон", – написав він у Facebook.

Чоловікові було 54 роки. В суботу, 11 листопада, він приїхав на прикордонну парковку та залишився там чекати на перетин кордону.

"Остаточна інформація про причини смерті буде повідомлена польською прокуратурою після вивчення всіх деталей, проте наразі немає підстав вважати, що смерть сталася через неприродні причини", – вказав чиновник.

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Андрій Водяний
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