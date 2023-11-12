Страйк перевізників. У Польщі, стоячи в черзі, помер далекобійник-українець

На парковці міста Холм у Польщі помер водій-українець, який чекав на можливість перетнути заблокований польськими перевізниками кордон. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач.

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"На жаль, інформація підтвердилась. Сьогодні у своїй вантажівці перед пунктом пропуску Дорогуськ – Ягодин помер український водій, який планував перетнути кордон", – написав він у Facebook.

Чоловікові було 54 роки. В суботу, 11 листопада, він приїхав на прикордонну парковку та залишився там чекати на перетин кордону.

"Остаточна інформація про причини смерті буде повідомлена польською прокуратурою після вивчення всіх деталей, проте наразі немає підстав вважати, що смерть сталася через неприродні причини", – вказав чиновник.

На польсько-українському кордоні з 6 листопада розпочався страйк польських перевізників, які вимагають скасувати транспортний безвіз для України. Державна прикордонна служба України повідомила про ускладнення руху вантажівок на трьох найбільших пунктах пропуску.

Посол України Василь Зварич казав, що більшість вимог страйкарів нереалістичні.

У понеділок, 13 листопада, на кордоні мають відбутися переговори між представниками України та Польщі.

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