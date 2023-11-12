Забастовка перевозчиков. В Польше, стоя в очереди, умер дальнобойщик-украинец
12.11.2023, 06:15
Фото: depositphotos.com
На парковке города Хелм в Польше умер водитель-украинец, ожидавший возможность пересечь заблокированную польскими перевозчиками границу. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач.
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"К сожалению, информация подтвердилась. Сегодня в своем грузовике перед пунктом пропуска "Дорохуск – Ягодин" умер украинский водитель, который планировал пересечь границу", — написал он в Facebook.
Мужчине было 54 года. В субботу, 11 ноября, он приехал на пограничную парковку и остался там ждать пересечения границы.
"Окончательную информацию о причинах смерти сообщит польская прокуратура после изучения всех деталей, однако нет оснований считать, что смерть произошла по неестественным причинам", — указал чиновник.
- На польско-украинской границе с 6 ноября началась забастовка польских перевозчиков, требующих отменить транспортный безвиз для Украины. Государственная пограничная служба Украины сообщила об усложнении движения грузовиков на трех крупнейших пунктах пропуска.
- Посол Украины Василий Зварыч говорил, что большинство требований бастующих нереалистичны.
- В понедельник, 13 ноября, на границе должны пройти переговоры между представителями Украины и Польши.
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