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Забастовка перевозчиков. В Польше, стоя в очереди, умер дальнобойщик-украинец

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2023, 06:15
Забастовка перевозчиков. В Польше, стоя в очереди, умер дальнобойщик-украинец - Фото
Фото: depositphotos.com

На парковке города Хелм в Польше умер водитель-украинец, ожидавший возможность пересечь заблокированную польскими перевозчиками границу. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач.

"К сожалению, информация подтвердилась. Сегодня в своем грузовике перед пунктом пропуска "Дорохуск – Ягодин" умер украинский водитель, который планировал пересечь границу", — написал он в Facebook.

Мужчине было 54 года. В субботу, 11 ноября, он приехал на пограничную парковку и остался там ждать пересечения границы.

"Окончательную информацию о причинах смерти сообщит польская прокуратура после изучения всех деталей, однако нет оснований считать, что смерть произошла по неестественным причинам", — указал чиновник.

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Андрей Водяный
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