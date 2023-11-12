Забастовка перевозчиков. В Польше, стоя в очереди, умер дальнобойщик-украинец

На парковке города Хелм в Польше умер водитель-украинец, ожидавший возможность пересечь заблокированную польскими перевозчиками границу. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач.

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"К сожалению, информация подтвердилась. Сегодня в своем грузовике перед пунктом пропуска "Дорохуск – Ягодин" умер украинский водитель, который планировал пересечь границу", — написал он в Facebook.



Мужчине было 54 года. В субботу, 11 ноября, он приехал на пограничную парковку и остался там ждать пересечения границы.

"Окончательную информацию о причинах смерти сообщит польская прокуратура после изучения всех деталей, однако нет оснований считать, что смерть произошла по неестественным причинам", — указал чиновник.

На польско-украинской границе с 6 ноября началась забастовка польских перевозчиков, требующих отменить транспортный безвиз для Украины. Государственная пограничная служба Украины сообщила об усложнении движения грузовиков на трех крупнейших пунктах пропуска.

Посол Украины Василий Зварыч говорил, что большинство требований бастующих нереалистичны.

В понедельник, 13 ноября, на границе должны пройти переговоры между представителями Украины и Польши.

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