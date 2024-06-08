Суперник Орбана зібрав багатотисячний мітинг перед виборами в Європарламент – фото

Фото: EPA / Szilard Koszticsak

У Будапешті в суботу, 8 червня, зібрався багатотисячний мітинг, організований суперником Віктора Орбана – 43-річним лідером партії "Тиса" Петером Мадяром. У розмові з Reuters напередодні євровиборів він сказав, що його мета – показати угорцям, що уряд Орбана не вічний і його можна поміняти.

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У неділю громадяни Угорщини, як і громадяни більшості інших держав Євросоюзу, візьмуть участь у виборах до Європарламенту.

За останніми опитуванням, праву партію "Фідес" Орбана готові підтримати від 44% до 48% виборців, тоді як правоцентристську "Тису" Мадяра – від 23% до 29%.

Мадяр вважає, що незалежно від того, набере його партія 20% чи 30%, "усі повірять, що уряд можна змінити – навіть ті, хто досі не вірив у це".

Попри те, що його ім’я є першим у партійному списку "Тиси", Мадяр не збирається займати місце в Європейському парламенті в разі обрання. Він хоче залишитися в Угорщині та закласти основу для перемоги над Орбаном на наступних національних виборах у 2026 році.

Політик сказав, що буде розбудовувати партію, бо зараз це фактично політична сила однієї людини.

Фото: EPA / Szilard Koszticsak

За словами Мадяра, його партія збирається приєднатися до Європейської народної партії в Європарламенті. "Фідес" теж був афілійований з ЕНП у 2004-2021 роках, але потім відійшов від неї, й зараз євродепутати Орбана не входять до жодної з визнаних фракцій Європарламенту.