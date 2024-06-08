Соперник Орбана собрал многотысячный митинг перед выборами в Европарламент – фото

Фото: EPA / Szilard Koszticsak

В Будапеште в субботу, 8 июня, собрался многотысячный митинг, организованный соперником Виктора Орбана – 43-летним лидером партии "Тиса" Петером Мадяром. В разговоре с Reuters накануне евровыборов он сказал, что его цель – показать венграм, что правительство Орбана не вечно и его можно поменять.

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В воскресенье граждане Венгрии, как и граждане большинства других государств Евросоюза, примут участие в выборах в Европарламент.

По последним опросам, правую партию "Фидес" Орбана готовы поддержать от 44% до 48% избирателей, тогда как правоцентристскую "Тису" Мадяра – от 23% до 29%.

Мадяр считает, что независимо от того, наберет ли его партия 20% или 30%, "все поверят, что правительство можно изменить – даже те, кто до сих пор не верил в это".

Несмотря на то, что его имя первое в партийном списке "Тисы", Мадяр не собирается занимать место в Европейском парламенте в случае избрания. Он хочет остаться в Венгрии и заложить основу для победы над Орбаном на следующих национальных выборах в 2026 году.

Политик сказал, что будет строить партию, потому что сейчас это фактически политическая сила одного человека.

Фото: EPA / Szilard Koszticsak

По словам Мадяра, его партия намерена присоединиться к Европейской народной партии в Европарламенте. "Фидес" тоже был аффилирован с ЕНП в 2004-2021 годах, но затем отошел от нее, и сейчас евродепутаты Орбана не входят ни в одну из признанных фракций Европарламента.