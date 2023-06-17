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Телескоп Хаббл зробив знімок "неправильної" галактики – фото

Этот материал также доступен на русском
17.06.2023, 12:25
Телескоп Хаббл зробив знімок
Фото: ESA/Hubble & NASA

Космічний телескоп Хаббл зробив знімок "неправильної" галактики NGC 7292. Про це повідомляє NASA.

На зображенні галактика NGC 7292, яка знаходиться приблизно за 44 мільйони світлових років від Землі в сузір'ї Пегаса, відображена у супроводі яскравих зірок та нечітких плям дуже далеких галактик на задньому плані.

Як пояснили в NASA, ця галактика неправильна – у ній відсутні чіткі спіральні рукави або еліптична форма, проте її ядро витягнуте у формі чіткої смуги, що характерне для спіральних галактик.

Телескоп Хаббл зробив знімок "неправильної" галактики – фото

Зазначається, що у NGC 7292 туманна форма, галактика напрочуд тьмяна.

Астрономи класифікують NGC 7292 як галактику з низькою поверхневою яскравістю, що ледь помітна на тлі нічного неба. У таких галактиках зазвичай переважають газ та темна матерія, а не зірки.

  • 31 травня 2023 року повідомлялося, що космічний телескоп Хаббл показав скупчення зірок, усередині якого може бути чорна діра.

Читайте також: Телескоп "Хаббл" показав скупчення галактик, що спотворює простір і час.

Наталія Медведєва
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