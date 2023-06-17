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Телескоп Хаббл сделал снимок "неправильной" галактики – фото

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2023, 12:25
Телескоп Хаббл сделал снимок
Фото: ESA/Hubble & NASA

Космический телескоп Хаббл сделал снимок "неправильной" галактики NGC 7292. Об этом сообщает NASA.

На изображении галактика NGC 7292, которая находится примерно в 44 миллионах световых лет от Земли в созвездии Пегаса, запечатлена в сопровождении ярких звезд и нечетких пятен очень далеких галактик на заднем плане.

Как пояснили в NASA, эта галактика неправильная – в ней отсутствуют отчетливые спиральные рукава или эллиптическая форма, однако ее ядро вытянуто в форме отчетливой полосы, что характерно для спиральных галактик.

Телескоп Хаббл сделал снимок "неправильной" галактики – фото

Отмечается, что у NGC 7292 туманная форма, галактика удивительно тусклая.

Астрономы классифицируют NGC 7292 как галактику с низкой поверхностной яркостью, едва различимую на фоне ночного неба. В таких галактиках обычно преобладают газ и темная материя, а не звезды.

  • 31 мая 2023 года сообщалось, что космический телескоп Хаббл показал скопление звезд, внутри которого может быть черная дыра.

Читайте также: Телескоп "Хаббл" показал скопление галактик, искажающее пространство и время – фото

Наталья Медведева
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