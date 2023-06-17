Телескоп Хаббл сделал снимок "неправильной" галактики – фото
Космический телескоп Хаббл сделал снимок "неправильной" галактики NGC 7292. Об этом сообщает NASA.
На изображении галактика NGC 7292, которая находится примерно в 44 миллионах световых лет от Земли в созвездии Пегаса, запечатлена в сопровождении ярких звезд и нечетких пятен очень далеких галактик на заднем плане.
Как пояснили в NASA, эта галактика неправильная – в ней отсутствуют отчетливые спиральные рукава или эллиптическая форма, однако ее ядро вытянуто в форме отчетливой полосы, что характерно для спиральных галактик.
Отмечается, что у NGC 7292 туманная форма, галактика удивительно тусклая.
Астрономы классифицируют NGC 7292 как галактику с низкой поверхностной яркостью, едва различимую на фоне ночного неба. В таких галактиках обычно преобладают газ и темная материя, а не звезды.
- 31 мая 2023 года сообщалось, что космический телескоп Хаббл показал скопление звезд, внутри которого может быть черная дыра.
Читайте также: Телескоп "Хаббл" показал скопление галактик, искажающее пространство и время – фото
Комментарии