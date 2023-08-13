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Турецький літак випадково залетів у повітряний простір України

Этот материал также доступен на русском
13.08.2023, 11:14
Турецький літак випадково залетів у повітряний простір України - Фото
Ілюстративне фото: depositphotos.com

25 липня у повітряний простір України, закритий для цивільної авіації, випадково увійшов літак турецької авіакомпанії BBN Airlines. Про це повідомив норвезький суспільний мовник NRK.

Літак виконував рейс з Осло до Анталії, на борту знаходилися норвезькі туристи.

Видання пише, що під час польоту він відхилився від маршруту і пролетів вздовж Закарпатської та Чернівецької областей, зайшовши у закриту повітряну зону. Далі він повернувся до повітряного простору Румунії. В турецькій авіакомпанії BBN Airlines підтвердили, що 25 липня їхній Airbus A312-200 змінив початковий маршрут польоту через наближення шторму.

"Ми розуміємо занепокоєння, яке викликає цей інцидент, і гарантуємо, що будемо активно вживати заходів, щоб запобігти подібним інцидентам", – повідомив представник BBN Airlines.

У Норвегії у зв'язку з цим інцидентом почали внутрішнє розслідування.

Літак був орендований у BBN Airlines іншою турецькою авіакомпанією – Freebird Airlines, яка виконує чартерні рейси.У кін

  • Україна закрила повітряний простір з перших хвилин повномасштабного російського вторгнення. Відтоді літаки піднімалися в українське небо лише кілька разів і переважно для того, щоб евакуюватися за кордон. 2 квітня 2022 року "Роза Вітрів" евакуювала зі Львова літак ATR-72. 13 вересня 2022 року також зі Львова свій Airbus A320 зміг вивезти лоукостер Wizz Air, а 4 квітня 2023 року SkyUp успішно евакуювала з аеропорту Бориспіль Boeing 737-800.
  • Час від часу в інформаційному просторі з'являються новини про те, що та чи інша авіакомпанія пропонує відновити польоти в Україну, але речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат недавно сказав: це неможливо.
Андрій Водяний
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літакитуреччинанорвегія
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