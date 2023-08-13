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Турецкий самолет случайно залетел в воздушное пространство Украины

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2023, 11:14
Турецкий самолет случайно залетел в воздушное пространство Украины - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

25 июля в воздушное пространство Украины, закрытое для гражданской авиации, случайно вошел самолет турецкой авиакомпании BBN Airlines. Об этом сообщил норвежский общественный вещатель NRK.

Самолет выполнял рейс из Осло в Анталию, на борту находились норвежские туристы.

Издание пишет, что во время полета лайнер отклонился от маршрута и пролетел вдоль Закарпатской и Черновицкой областей, зайдя в закрытую воздушную зону. Затем он вернулся в воздушное пространство Румынии. В турецкой авиакомпании BBN Airlines подтвердили, что 25 июля их Airbus A312-200 изменил начальный маршрут полета из-за приближающегося шторма.

"Мы понимаем беспокойство, которое вызывает этот инцидент, и гарантируем, что будем активно принимать меры, чтобы предотвратить подобные инциденты", – сообщил представитель BBN Airlines.

В Норвегии в связи с этим инцидентом начали внутреннее расследование.

Самолет был арендован у BBN Airlines другой турецкой авиакомпанией – Freebird Airlines, выполняющей чартерные рейсы.

  • Украина закрыла воздушное пространство с первых минут полномасштабного российского вторжения. С тех пор самолеты поднимались в украинское небо всего несколько раз и преимущественно для того, чтобы эвакуироваться за границу. 2 апреля 2022 года "Роза Ветров" эвакуировала из Львова самолет ATR-72. 13 сентября 2022 года из Львова свой Airbus A320 смог вывезти лоукостер Wizz Air, а 4 апреля 2023 года SkyUp успешно эвакуировала из аэропорта Борисполь Boeing 737-800.
  • Время от времени в информационном пространстве появляются новости о том, что та или иная авиакомпания предлагает возобновить полеты в Украину, но представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат недавно сказал: это невозможно.
Андрей Водяный
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самолетыТурциянорвегия
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