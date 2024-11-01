У Дубліні сотні людей зібралися на парад з нагоди Гелловіну, який виявився фейком – відео
Увечері 31 жовтня у центрі Дубліна, столиці Ірландії, сотні людей нібито зібралися на гелловінський парад, однак пізніше дізналися, що анонс заходу був фейковим. Про це пише Dublin Live.
Напередодні ввечері в останній день жовтня на сайті My Spirit Halloween було опубліковано фейкову інформацію про парад. Як припустив технологічний портал Goosed, цей вебсайт, імовірно, використовує штучний інтелект для оперативного створення контенту.
Згодом дублінська поліція заявила, що параду не буде, попросивши людей розійтися.
"Повідомляємо, що всупереч інформації, яка поширюється в Інтернеті, сьогодні ввечері або вночі в центрі Дубліна не планується проведення параду на честь Гелловіну. Усіх, хто зараз перебуває на О'Коннел-стріт в очікуванні параду, просимо безпечно розійтися", – йдеться у повідомленні.
O’Connell street filled with people waiting for a fake parade #dublin pic.twitter.com/ROteZMGeUp— liam (@liam_B02) October 31, 2024
This large crowd gathered at O’Connell Street for a hoax Halloween parade that was published by a fake website that appears to be based in Pakistan.— known humanist🧐 (@lil_doza) November 1, 2024
This is just halloween, now think of how many people are fed with misinformation online on other issues. https://t.co/hRZAVrXmQm pic.twitter.com/Ee4RxA6WZP