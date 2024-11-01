У Дубліні сотні людей зібралися на парад з нагоди Гелловіну, який виявився фейком – відео

Увечері в останній день жовтня на сайті My Spirit Halloween було опубліковано фейкову інформацію про парад. Поліція Дубліна спростувала

Святкування Гелловіну в Нью-Йорку (Ілюстративне фото: ЕРА/JUSTIN LANE)

Увечері 31 жовтня у центрі Дубліна, столиці Ірландії, сотні людей нібито зібралися на гелловінський парад, однак пізніше дізналися, що анонс заходу був фейковим. Про це пише Dublin Live.

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Напередодні ввечері в останній день жовтня на сайті My Spirit Halloween було опубліковано фейкову інформацію про парад. Як припустив технологічний портал Goosed, цей вебсайт, імовірно, використовує штучний інтелект для оперативного створення контенту.

Згодом дублінська поліція заявила, що параду не буде, попросивши людей розійтися.

"Повідомляємо, що всупереч інформації, яка поширюється в Інтернеті, сьогодні ввечері або вночі в центрі Дубліна не планується проведення параду на честь Гелловіну. Усіх, хто зараз перебуває на О'Коннел-стріт в очікуванні параду, просимо безпечно розійтися", – йдеться у повідомленні.

O’Connell street filled with people waiting for a fake parade #dublin pic.twitter.com/ROteZMGeUp — liam (@liam_B02) October 31, 2024