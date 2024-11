В Дублине сотни людей собрались на парад по случаю Хэллоуина, он оказался фейком – видео

Вечером 31 октября в центре Дублина, столице Ирландии, сотни людей якобы собрались на хэллоуинский парад, однако позже узнали, что анонс мероприятия был фейком. Об этом пишет Dublin Live.

Накануне вечером в последний день октября на сайте My Spirit Halloween была опубликована фейковая информация о параде. Как предположил технологический портал Goosed, этот сайт, вероятно, использует искусственный интеллект для оперативного создания контента.

Впоследствии дублинская полиция заявила, что парада не будет, попросив людей разойтись.

"Сообщаем, что, вопреки распространяющейся в Интернете информации, сегодня вечером или ночью в центре Дублина не планируется проведение парада в честь Хэллоуина. Всех, кто сейчас находится на О'Коннел-стрит в ожидании парада, просим безопасно разойтись", – говорится в сообщении.

