У Франції через страйк авіадиспетчерів скасували до половини рейсів у розпал сезону

Аеропорт Шарль-де-Голль (Фото: YOAN VALAT/EPA)

Від 10% до 50% рейсів було скасовано у всіх аеропортах Франції, а сотні тисяч пасажирів мали змінювати плани у розпал літнього туристичного сезону через страйк авіадиспетчерів. Про це повідомляє Le Figaro.

Скасування рейсів торкнулися аеропортів Шарль-де-Голль, Орлі та Бове, що обслуговують Париж, а також аеропортів Ніцци, Марселя, Ліона та інших.

Страйк авіадиспетчерів розпочався напередодні в четвер, коли було скасовано близько 10% рейсів, але набрав сили у п'ятницю, коли показник скасованих рейсів досяг 50%.

Французькі аеропорти не приймали та не відправляли рейси, що вплинуло на сотні тисяч пасажирів.

За даними Французького управління цивільної авіації, в акції взяли участь 272 диспетчери, що становить 26,2% від їхньої загальної кількості у Франції.

"Ми повинні усвідомити, що вчора і сьогодні 272 особи в нашій країні вплинуть на добробут понад 500 000 людей. Це неприйнятно", – розкритикував акцію міністр транспорту Франції Філіп Табаро.

Він наголосив, що страйк відбувається влітку, коли велика кількість сімей прямують на відпочинок із дітьми.

Профспілки пояснили протест тим, що для обслуговування авіаперевезень, які стрімко зростають, потрібно збільшити штат авіадиспетчерів. Також вони вимагають підвищення зарплатні, адже її зменшує інфляція.

Окрім того, профспілки протестують проти нових реформ, спрямованих на суворіший контроль за їхньою роботою, що сталося після інциденту в аеропорту Бордо, де ледь не зіштовхнулися літаки.