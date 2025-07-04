Во Франции из-за забастовки авиадиспетчеров отменено до половины рейсов в разгар сезона

Аэропорт имени Шарля де Голля (Фото: YOAN VALAT/EPA)

От 10 до 50% рейсов были отменены во всех аэропортах Франции, и сотням тысяч пассажиров пришлось менять свои планы в разгар летнего туристического сезона из-за забастовки авиадиспетчеров. Об этом сообщает Le Figaro.

Отмена рейсов затронула аэропорты Шарль-де-Голль, Орли и Бове, обслуживающие Париж, а также аэропорты Ниццы, Марселя, Лиона и другие.

Забастовка авиадиспетчеров началась накануне, в четверг, когда было отменено около 10% рейсов, но приобрела силу в пятницу, когда показатель отмененных рейсов достиг 50%.

Французские аэропорты не принимали и не отправляли рейсы, что повлияло на сотни тысяч пассажиров.

По данным Французского управления гражданской авиации, в акции приняли участие 272 диспетчера, что составляет 26,2% от их общего числа во Франции.

"Мы должны осознать, что вчера и сегодня 272 человека в нашей стране повлияли на благополучие более 500 000 человек. Это неприемлемо", — раскритиковал акцию министр транспорта Франции Филипп Табаро.

Он подчеркнул, что забастовка проходит летом, когда большое количество семей отправляется на отдых с детьми.

Профсоюзы объяснили протест тем, что для обслуживания быстро растущих авиаперевозок необходимо увеличить штат авиадиспетчеров. Также они требуют повышения заработной платы, поскольку ее уменьшает инфляция.

Кроме того, профсоюзы протестуют против новых реформ, направленных на усиление контроля над их деятельностью, которые были предприняты после инцидента в аэропорту Бордо, где чуть не столкнулись самолеты.