У Франції після Канн знеструмлено Ніццу, підозрюють підпал

Без світла залишилися тисячі житлових будинків, а також аеропорт та громадський транспорт міста

Аеропорт Ніцци (Ілюстративне фото: SEBASTIEN NOGIEREPA)

У ніч проти 25 травня у Ніцці виникла пожежа на електричному трансформаторі, внаслідок чого в регіоні сталося масове відключення електроенергії. Це вже друга велика аварія електропостачання у країні поспіль після масштабного знеструмлення Канн 24 травня. Поліція підозрює підпал, повідомляє Le Figaro.

У Ніцці пожежа спалахнула близько 02:00 за місцевим часом (03:00 за Києвом) на електропідстанції, розташованій у районі Мулен на заході міста.

Займання спричинило відключення електроенергії у 45 000 будинках у Ніцці, Кань-сюр-Мер та Сен-Лоран-дю-Вар, а також в аеропорту Ніцци. Також постраждала трамвайна мережа.

За словами прокурора міста Даміана Мартінеллі, поліція почала розслідування за фактом "знищення внаслідок підпалу, скоєного організованою бандою".

"Тривають технічні огляди та експертизи, зокрема для з’ясування пошкоджень та методів, що використовувалися для проведення акції", – сказав він.

За даними співрозмовника видання, близького до розслідування, поліція виявила на дверях трансформатора сліди зламу, а також поруч з об'єктом сліди автомобільних шин.

Електропостачання було відновлено близько 05:30 (06:30 за Києвом), а громадський транспорт відновив роботу на годину пізніше, ніж зазвичай.

Влада Ніцци взяла під охорону інші енергооб'єкти міста.

Як зазначає видання, пожежа у Ніцці сталася наступного дня після навмисного пошкодження двох електроустановок в іншому районі Франції: підпалу високовольтної підстанції в регіоні Вар та обрізаного пілона в регіоні Приморські Альпи.

Ця аварія спричинила кількагодинне відключення електроенергії у близько 160 000 будинках на півдні країни, зокрема у Каннах.

Каннський кінофестиваль, що тривав у цей час, був змушений призупинити покази фільмів.

Наразі, за даними співбесідника видання, слідчі не підтверджують зв'язок між подіями у Каннах та у Ніцці.